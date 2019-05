Arbitrarios y abusivos los aranceles que Trump busca imponer a México

México.- México podría recurrir a instrumentos legales y jurídicos para enfrentar la aplicación de aranceles a productos que envía a Estados Unidos, consideró hoy la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

Al participar en el foro "El futuro del sistema multilateral de comercio", la funcionaria calificó de "arbitrarios" y "abusivos" los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca imponer a México si no detiene el flujo de migrantes indocumentados.

"Nosotros obviamente sabemos que México tiene los instrumentos legales y jurídicos de los cuales hará uso, en caso de que sea necesario, porque creemos que ésta es una medida que es arbitraria y abusiva", dijo la subsecretaria en su discurso.

"La argumentación que hace el presidente Trump de que es una emergencia nacional y es un tema de seguridad nacional es una definición demasiado laxa y demasiado amplia, y creo que no podemos caer en ese tipo de provocaciones que no le ayudan a Estados Unidos y no le ayudan a México", agregó.

De la Mora recordó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual todavía está vigente, contiene mecanismos para la toma de decisiones, en defensa de los intereses legítimos de México.

Además, la funcionaria dijo que la agenda comercial y la agenda migratoria bilateral deben abordarse en "carriles separados".

"El comercio parecería que es la piñata favorita de cualquier problema que pueda surgir de una diversidad de áreas de política pública", explicó De la Mora.

"Tenemos que tener mucha cautela en el sentido de entender por dónde va este tema, porque es un tema electoral, es un tema de política interna, es un tema de política migratoria", agregó.

El mandatario estadounidense anunció el jueves que su país impondrá aranceles a todas las importaciones mexicanas de forma gradual a partir del 10 de junio, hasta que se detenga el flujo de migrantes sin papeles en la frontera entre ambas naciones.

Los gravámenes comenzarán en un 5 por ciento, pero se irán incrementando de forma mensual hasta llegar a un 25 por ciento el 1 de octubre, si México no detiene el paso de migrantes centroamericanos.

El flujo de centroamericanos que cruzan a México se incrementó desde finales de 2018 tras la formación de caravanas, lo que tensó la relación entre los gobiernos mexicano y estadounidense.

México, la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil, depende en gran medida de los ciclos económicos en Estados Unidos, su principal socio de negocios.

