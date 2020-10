Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco renuncia al PRI: "No hay futuro"

Ciudad de México.- El exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval (2013-2018) anunció la tarde de este martes su renuncia a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y manifestó que no hay futuro posible en este partido político.

El exmandatario estatal había estado participando en varios programas y emitió críticas, que a su consideración, señalaba errores que incurrieron en el PRI y que llevaron a que llevará a los resultados de las elecciones a la presidencia de México 2018.

Sandoval expresa en su mensaje que es un político congruente y revela como conocer de lo que sucede en el interior de este instituto politico que los mismos priistas siguen recurriendo al paso.

De acuerdo a lo expuesto en un Twitter, Sandoval escribió lo siguiente: "Hoy renuncié a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del CEN del PRI. Tengo un motivo principal: congruencia" y sentencia "No hay futuro posible para el PRI recurriendo al pasado", porque expone que "No serán los de ayer los que construyan el mañana. En unos días compartiré mensaje al respecto", agrega.

Asimismo, da la gracias al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno de invitarlo a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, pero se pronuncia por una militancia crítica y pide seguir continuar entre los jóvenes".

Agradezco a @alitomorenoc su confianza. Pero, sobre todo, agradezco a la militancia crítica su entusiasmo; en especial a los jóvenes priistas que creen que el PRI no debe seguir siendo más de lo mismo. A todos ustedes, gracias. Nos seguiremos encontrando en línea, expresa el exgobernador de Jalisco.

En marzo del 2019, a través de las redes sociales, el exmandatario estatal invitó al tricolor a dejar atrás las viejas formas que han guiado su actuación y definir sus banderas.

Tres meses después de haber dejado la gubernatura y con motivo del aniversario del PRI, reapareció públicamente el exgobernador Aristóteles Sandoval.

"A lo largo de 90 años nos convertimos en los representantes de una forma de hacer política que premiaba la obediencia y castigaba el disenso. Hemos sido poco eficaces en la autocrítica".

"A lo largo de 90 años, delineamos el sistema político mexicano en lo formal e informal, con sus virtudes y múltiples defectos. Nos amalgamamos con el ejercicio de la política absorbiendo sus negativos", admitió Sandoval, quien ocupó la Gubernatura en el período 2013-2018.

El ex Gobernador de Jalisco y ex Presidente Municipal de Guadalajara aseguró que los resultados electorales del 1 de julio pasado no evidencian únicamente lo que el PRI dejó de hacer en el último sexenio, sino que son reflejo de un largo proceso de desencanto ciudadano.

En su historial, se menciona que estudió la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la maestría en Política y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Fue profesor universitario en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido diferentes conferencias sobre política contemporánea, y ha participado en mesas de análisis sobre procesos electorales. Es autor de los libros ''Hacia un Nuevo Gobierno Municipal: una Lectura de la Alternancia Política en Guadalajara'' en el año 2010 y “¿En donde nos perdimos? Manual de transformación urbana” en 2018.