"Armar a la población es una muy mala idea": PAN en el Senado sobre propuesta del PRI

México.- El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería, hizo énfasis en que facilitar a las familias mexicanas el acceso a armas de alto calibre es un tema delicado.

“Realmente no podría pensar en que la pudiera avalar…. Yo creo que armar a la población, pretender combatir al crimen es una muy mala idea”, refirió.

No obstante, consideró que, tomando en cuenta la ola de violencia por la que pasa México en estos momentos, sumando más de 100 mil muertos en menos de 4 años, el panista manifestó que entiende el hecho de que se contemplen este tipo de alternativas.

Esta semana, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que el grupo parlamentario priista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión presentará una iniciativa que permita armar a la ciudadanía.

De este modo, apuntó el también diputado federal, la población civil podrá defender sus viviendas, negocios y sus vidas ante el incremento de inseguridad por el que pasa el territorio nacional.

No obstante, la propuesta de Moreno Cárdenas no fue bien recibida por el resto de partidos políticos. En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, el morenista Ricardo Monreal Ávila, descartó que su bancada vaya a apoyar dicha iniciativa de enmienda.

“Nunca ha funcionado eso, no creo que sea la mejor opción, respeto la opinión del presidente del PRI. Pero, establecer leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos, es el inicio del caos. Yo no podría aceptar”, señaló.

En tanto, el líder de los senadores panistas hizo hincapié en que, en vez de armar a la sociedad, lo que se debe de hacer es obligar a los tres órdenes de gobierno a garantizar la seguridad a la ciudadanía que habita en la república mexicana.

“Es un tema delicado, no es un tema menor, por supuesto. Pero, entiendo que habrá quien diga que hay que darle a la gente cómo defenderse, yo creo que no es tan simple como eso. Yo creo que más bien hay que obligar a que el gobierno cumpla con garantizar la seguridad. A ver el monopolio de la fuerza lo tiene o lo debería de tener, hoy parece que se ha perdido, pero lo debiera de tener en este país el gobierno y vemos que lamentablemente no es así y por eso la gente empieza a pensar en cosas de estas", expuso Rementería.