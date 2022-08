Arremete Bonilla contra Gobernadora por narcoviolencia en Baja California

México.- En el regreso a su escaño y desde tribuna, el morenista Jaime Bonilla arremetió contra su correligionaria y Gobernadora Marina del Pilar Ávila por los actos de narcoviolencia que ocurrieron en Baja California.

En la apertura de trabajos de la Comisión Permanente, Bonilla, quien fue Gobernador de 2019 a 2021, describió a Ávila como una política sin oficio, sin experiencia y que ocupa un esquema panista de seguridad, gracias a su esposo Carlos Torres, ex diputado federal de ese partido.



"Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político de conocimiento de lo que estaba pasando, es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hubieran sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, en mando de quién estamos", reclamó Bonilla.

Señala a Ávila de inexperta en BC El morenista añadió que el pueblo de Baja California fue quien le pidió llevar los reclamos contra la Mandataria de su mismo partido, luego de la ola de violencia registrada el fin de semana pasado.



"No todo el mundo está preparado para tomar las riendas, es el caso de Baja California, una falta de experiencia, de oficio político de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad, donde se paró la economía, de hecho hay todavía negocios que no abren, entonces no hay justificación para lo que pasó", expresó.



"Se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna, palabras del Presidente a la Gobernadora en una mesa de seguridad se lo dijo: eso no funciona. Ella como Gobernadora pidió el apoyo, consideración. y el Presidente le dijo que la apoyaría.



"Estamos viendo las consecuencias, un esquema panista que le dio al traste a muchos años a Baja California, ahora entra con un Gobierno de Morena, pero operado por un esquema panista, donde el mismísimo esposo de la Gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a Secretarios".

Minutos antes, el ex Gobernador bajacaliforniano había reaparecido en su escaño luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejara sin efecto la sentencia que le impedía recuperar su lugar como senador.