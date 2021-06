Arremete Mario Delgado contra gobernadores de Tamaulipas y Michoacán

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo duros señalamientos contra los gobiernos de Tamaulipas y Michoacán, considerando que ambos mandatarios estatales deben ser procesados por supuestos delitos de corrupción y nexos con el crimen organizado.

Desde hace meses, el gobierno de la Cuarta Transformación comenzó con trabajos de investigación donde acusan al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de diferentes ilícitos, entre ellos, el de tener vínculos con grupos del narcotráfico. Por su parte, el día de ayer, Silvano Aureoles, Ejecutivo de Michoacán, acusó que Morena es un "narcopartido".

Al ser entrevistado en un hotel de la Ciudad de México en un encuentro con legisladores locales, Delgado Carrillo puso en entredicho la manera en la que los diputados locales panistas han protegido a Cabeza de Vaca, esto después de que el Congreso de Tamaulipas aprobara ayer reformas a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios mediante las cuales le dieron el "fuero definitivo" al tamaulipeco, evitando con ello que la próxima legislatura, con mayoría morenista, homologue el juicio de procedencia avalado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.

En este sentido, el ex diputado federal anunció que presentaría una controversia constitucional, no obstante, advirtió que, en dado caso de no poder revertir lo validado por el Legislativo local, el Congreso de la Unión deberá comenzar a analizar la posibilidad de proceder a la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Calificó como de "vergonzosas" las enmiendas aprobadas por los diputados tamaulipecos, asegurando que ya no se sabe si García Cabeza de Vaca sigue siendo o no gobernador del estado, enfatizando que lo que sí saben es que se le imputan varios delitos tanto en México como en Estados Unidos.

El líder de Morena subrayó que, antes de promover la desaparición de poderes en la entidad gobernada por el panista, esperarán primero las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso.

Por su parte, en el caso del gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, Mario Delgado afirmó que las declaraciones hechas por este en contra del Movimiento Regeneración Nacional se deben a que tiene "miedo", pues aseveró que el mandatario estatal "sabe que su ruta es la cárcel".

Expuso que Aureoles Conejo cuenta con un "amplio catálogo" de delitos, por lo que esperan al cambio de gobierno, que será encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla. Asimismo, recordó que el día de ayer reveló que el último endeudamiento adquirido por el perredista es de más de 4 mil millones de pesos, del cual se desconoce el paradero, puesto que no se ha invertido en obra pública .