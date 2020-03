Arriban desde Europa sin restricciones

Ciudad de México.-Tras el anuncio de que se analizan las restricciones que aplicará a México a países europeos y asiáticos, los pasajeros del primer vuelo que llegó desde Europa este viernes no encontraron ninguna limitación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Se trató del vuelo 178, que la aerolínea AirFrance opera desde París.

Como única medida, los agentes de migración les tomaron la temperatura al bajar del avión, relataron viajeros entrevistados por REFORMA.

Tania Zamora, quien dejó México con su novio desde el 2 de marzo, tenía planeado viajar 21 días: París-Jordania-Egipto-París-México.

Sin embargo, el 12 de marzo ya no pudieron continuar su viaje y cuando se encontraban en Jordania tuvieron que regresar a París.

Nath, un joven franco-mexicano que llegó a la Ciudad a pasar un mes con su familia, señaló que en el avión había puros mexicanos.

No hay muchos viajeros. Y a mí en Francia no me querían dejar ir que porque no tengo pasaporte mexicano", expuso.