¡Arrinconado! A AMLO lo alcanzó la realidad, afirma Javier Lozano por bloqueo de maestros en Chiapas

México.- El panista Javier Lozano Alarcón declaró que al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "lo alcanzó la realidad" luego de que maestros del CNTE en Chiapas, normalistas y personal de salud le bloquearon el paso en Tuxtla Gutiérrez, impidiéndole llegar a La Mañanera.

Desde su cuenta de Twitter, el exsecretario de Trabajo y Previsión Social de Felipe Calderón compartió un video del bloqueo de maestros a AMLO, señalando que el mandatario quedó "arrinconado y disminuido" ante los inconformes.

"Arrinconado y disminuido. Lo alcanzó la realidad", escribió Javier Lozano.

En el video se observa a AMLO dentro de su camioneta Suburban mientras se encuentra rodeado de un contingente de maestros del CNTE. Algunos de los docentes lo interceptan para exponer su inconformidad.

Sin embargo, AMLO responde aseverando: "yo no acepto el chantaje", tras lo cual cierra el vidrio del vehículo, lo que los inconformes interpretan como que no hay apertura al diálogo.

"Dice que no es chantaje pero ya le cerró el vidrio, no hay discusión al diálogo, ¿qué le llamaríamos a eso? ¿Él sí puede hablar, puede decir lo que él quiera pero no hay nadie que le pueda decir lo se necesita?", cuestiona un maestro.

El mandatario abre de nuevo la ventana del auto para atajar: "me respetan y luego hablamos", a lo que le responden: "pide respeto pero no deja hablar", "presidente, con todo respeto", pero él vuelve a cerrar el vidrio.

Foto: Captura de Twitter

AMLO estuvo retenido por los maestros del CNTE durante más de una hora y 12 minutos, por lo que la Mañanera se llevó a cabo sin él por primera vez.

¿Intereses políticos en la CNTE?

En videollamada desde su camioneta, el presidente dirigió unas palabras para la conferencia matutina, acusando que hay grupos de intereses políticos en la CNTE de Chiapas.

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno no tiene asuntos pendientes con los maestros, por lo que se trata de un grupo de intereses creados en la dirigencia de la CNTE.

"No tenemos pendientes con los maestros, esto es un asunto más de intereses políticos, a mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé ese trato", aseveró.

Leer más: ¡Agachada y maltratada! Así llama Lilly Téllez a Olga Sánchez Cordero, ahora que la tendrá de rival en el Senado

AMLO reiteró que por su investidura presidencial no puede someterse a chantajes ni establecer "relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés", por lo que se negó a dialogar con los maestros que protestaban.