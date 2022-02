¡Arrogantes! En Austria se creen dueños del penacho de Moctezuma: AMLO

México.- AMLO acusó a Austria de actuar con arrogancia al creerse dueños del penacho de Moctezuma, tras recordar la visita de su esposa, Beatriz Gutiérrez, a dicho país con el fin de solicitar este artefacto prehispánico para una exhibición en México.

En la conferencia Mañanera del 23 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Austria actúa con prepotencia y arrogancia debido a que no quieren devolver el penacho de Moctezuma a México.

Pues AMLO recordó la negativa que recibió Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, cuando acudió a solicitar que se permitiera exponer el penacho en México.

Leer más: Que me diga por qué financian a opositores en México: Responde AMLO a Blinken

"Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado, incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al Presidente de Austria a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir el viaje", declaró AMLO en la en conferencia Mañanera.

Agregó que el encuentro entre Beatriz Gutiérrez y el presidente de Austria Alexander Van der Bellen fue muy desagradable, pues los participantes por parte del país europeo, excepto el presidente, se comportaron de una manera muy arrogante al creerse dueños del penacho de Moctezuma.

"Fue muy desagradable ese encuentro que tuvo Beatriz con el Presidente, porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento, que estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho (...) Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse", comentó AMLO sobre los personajes que acompañaron al presidente de Austria en la reunión.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá impulsando que se regrese el arte y la cultura que pertenece al pueblo mexicano.

"Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, no solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural y artístico", expresó AMLO.

"No hay que cerrar el expediente, hay que seguir insistiendo en que nos devuelvan el penacho y que nos devuelvan todo lo que se han robado, que pertenece a los mexicanos en todos los países", finalizó el presidente de México.