Arturo Zaldívar presentará consulta extraordinaria sobre extensión de su mandato en la SCJN

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio a conocer que presentará a los ministros una consulta extraordinaria sobre la reforma judicial entrada en vigor este martes que extiende su mandato de 4 a 6 años.

Mediante un comunicado compartido esta mañana en su cuenta oficial de Twitter, Arturo Zaldívar reconoció que el artículo transitorio que extiende su presidencia en la Corte "ha generado un ambiente de desconfianza" que "siembra dudas" sobre la independencia del Poder Judicial y cuestiona toda su labor.

Explicó que, ahora que ha culminado el proceso legislativo, determinó presentar al Pleno de la SCJN una consulta extraordinaria sobre cómo habrá de procederse ante el artículo que extiende su mandato.

"Con fundamento en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentaré al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo Décimo Tercero transitorio", señaló el ministro.

Arturo Zaldívar subrayó que es necesario buscar una salida inmediata para retomar el foco de la reforma judicial, "a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial".

Y es que el presidente de la SCJN destacó que con la nueva reforma judicial publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor hoy se sientan las bases para un Poder Judicial "más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía".

A decir de Zaldívar, los cambios que ahora llegan al Poder Judicial están dotados de "mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo", una carreja judicial orientada por el principio de paridad e igualdad de género, que apuesta por un nuevo modelo de formación y "fortalece el papel de la Corte como tribunal constitucional".

Aseguró que a lo largo de su carrera siempre ha defendido la Carta Magna y los derecho humanos por encima de todo, y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del Congreso por hacer posible esta reforma judicial, que se vio enriquecida por las propuestas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial.

Respecto a la consulta extraordinaria que promoverá, el ministro presidente argumentó que en una democracia los conflictos se dirimen mediante los mecanismos establecidos por la propia Constitución, y reiteró que en México "tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura" de esas responsabilidades.

La consulta podría derivar en que, en cuestión de días y sin necesidad de una votación calificada de 8 ministros, la Corte determine improcedente las previsiones del polémico artículo transitorio que prolonga su mandato hasta 2024, aunque no está claro si la consulta se debatirá en sesión privada o pública.

De acuerdo con Reforma, hay un precedente para esta maniobra que se remonta al 2000, cuando el entonces presidente de la SCJN, Genaro Góngora, promovió una consulta al Pleno en la que se resolvió no sujetarse a un artículo de la Ley Federal de Concursos Mercantiles, la cual obligaba a funcionario del Poder Judicial a presentar un informe semestral al Congreso.

El artículo transitorio que extiende el mandato de Zaldívar ha sido considerado como inconstitucional por expertos en la materia, un aspecto sobre el que el ministro ha rechazado pronunciarse, limitándose a reconocer la polémica en torno al tema.

De esta manera el presidente de la Corte se adelantó a la acción que presentarían legisladores de oposición para invalidar el polémico artículo, en cuyo caso se requeriría el voto de al menos 8 ministros y para lo cual los legisladores tienen un periodo de 30 días contados desde ayer.

Por su parte, el presidente AMLO reiteró este martes su apoyo a Arturo Zaldívar y la extensión de su mandato dos años más para ejecutar la reforma judicial, aclarando que no se trata de una reelección.

Estoy a favor de que se amplíe el plazo, no es una reelección, eso debe aclararse. El ministro Zaldívar concluye u perido en el 2024 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede reelegirse", subrayó el mandatario.