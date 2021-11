Arturo Zaldívar reconoce que la justicia no es pareja en México y explica por qué

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que la justicia en México "no es pareja", al tiempo que explicó a que se debe este problema que se presenta en todo el mundo, así como las acciones del Poder Judicial para combatirlo.

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, Arturo Zaldívar compartió su respuesta a la pregunta de "¿por qué no hay igualdad en la impartición de justicia en México?", un problema que reconoció que existe y que atribuyó a "problemas estructurales".

El ministro presidente de la Suprema Corte admitió que "la cancha no es pareja" en los tribunales mexicanos, y este problema se agrava especialmente en los países en desarrollo, como México.

Leer más: El costo de la habitación donde se hospedó AMLO en el Millenium Hilton de Nueva York

"Me preguntan por qué no hay igualdad en la impartición de justicia en México. Esta es una realidad no solamente en México, sino en la mayoría de los países del mundo, derivado de problemas estructurales. Cuando la gente llega a los tribunales, la cancha no es pareja. Obviamente este problema se agrava en países en desarrollo como el nuestro", respondió.

Arturo Zaldívar aseguró que el Poder Judicial está llevando a cabo acciones para combatir la desigualdad en la impartición de justicia, y las resumió principalmente en dos.

Por una parte, explicó que desde el Poder Judicial se formó una nueva carrera para formar jueces más sensibles y con una perspectiva de derechos humanos y género, mientras que por otro lado se impulsa la Defensoría Pública.

"¿Qué estamos haciendo en el Poder Judicial Federal para responder a este reto que sin duda es prioritario? Por un lado, hemos formado una nueva carrera judicial para que de ahí egresen personas juzgadoras más sensibles, más cercanas a la gente, con una perspectiva de derechos humanos y de género que puedan servir de mejor manera a la sociedad, y por el otro lado, la Defensoría Pública", señaló.

El presidente de la SCJN resaltó que las abogadas y abogados de la Defensoría Pública se encuentran en todo el país defendiendo a las personas más vulnerables, y aseguró que este "binomio" conformado por jueces y abogados más sensibles y cercanos a la gente lograrán "empatar la cancha".

Leer más: Emilio Lozoya comparece hoy por caso Agronitrogenados; FGR buscará nueva prisión preventiva

"Este binomio: mejores jueces y juezas, mejores abogados y abogadas del pueblo, van a lograr empatar la cancha, van a lograr un piso más parejo, van a lograr que esta desigualdad a la que se alude sea menor. Espero que logremos en un mediano futuro abatir esta desigualdad procesal y que haya un auténtico acceso a la justicia para todas las personas", concluyó Zaldívar.