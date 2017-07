Asaltante era esposo de excandidata a la alcaldía

Chihuahua, Chihuahua.- Un asalto frustrado dejó dos personas muertas y un lesionado el día viernes por la mañana en la carretera Ojinaga-Chihuahua, en el Libramiento Oriente.

En el hecho resultó herido un escolta mientras que un presunto delincuente falleció; además dos sujetos fueron detenidos.

Todo comenzó cuando sujetos a bordo de un auto Gol Volkswagen rojo dispararon a dos escoltas que tripulaban un Chevrolet Spark a la altura del kilómetro 42 de la carretera que lleva a Ojinaga.

Los agredidos repelieron a los delincuentes e iniciaron una persecusión que finalizó en el kilómetro 28 del Libramiento Oriente.

Elementos policiales y paramédicos llegaron al lugar y socorrieron a uno de los escoltas, quien recibió un balazo en la espalda.

Dos de los atacantes fueron detenidos y uno más falleció al intentar huir.

Este último fue identificado como Efraín Barragán Contreras.

Horas después, la candidata a la Presidencia Municipal del Partido Movimiento Ciudadano, Abril Padilla, publicó en su cuenta de Facebook:

"Amigos, familia y seres queridos de mi esposo Efraín, el día de mañana lo despediremos en Mausoleos Luz Eterna a partir de las 8:00 am, la misa para pedir por él y sobre todo agradecerle a Dios por su vida será a las 3:00 pm para partir de ahí a Cementerios Lux Nostra. Gracias a todos por su apoyo, ahorita no me salen muchas palabras, pero de corazón gracias".