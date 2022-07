Asegura AMLO que Terminal 2 del AICM fue construida con fraudes por Vicente Fox

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue construida con fraudes durante el sexenio del expresidente Vicente Fox.

Al relatar su experiencia en el retraso de su vuelo por el bache en una de las pistas del AICM, AMLO indicó que la Terminal 2 fue construida en un terrero irregular, el cual se hunde y se encuentra muy cerca del cerro del Peñón.

"Bajamos, después de dar una vuelta, y cuando bajamos dice el piloto: 'nada más hay una pista y está cerrada la otra pista porque nos informaron, textual, porque encontraron un cráter'. A mí me llamó la atención, porque acababa de estar un día antes hubo un fraude en la Terminal 2, tiene hundimientos, además de que el terreno no era, no es el más adecuado y eso que está más cerca del cerro del Peñón. Hacen la terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura", dijo el mandatario federal en La Mañanera.

"Entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas, por cuestiones de seguridad. Pero hablábamos antier de que teníamos que tener cuidado, porque hay toda una campaña en contra del Gobierno de los que no pudieron atracar con lo del Texcoco y no se les pasa el coraje y hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del Aeropuerto en Texcoco y se haya construido el AIFA”, Agregó.

Bache afecta su vuelo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el bache que provocó el cierre de una de las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es un cráter.

Esta mañana, los despegues y aterrizajes ya se llevan a cabo en las dos pistas del aeropuerto capitalino.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que él ordenó reparar el bache.

"Ya me había comentado el Secretario de Marina que nos echaban la culpa de las demoras en el AICM. Sí me preocupó por lo del 'cráter' una cosa es un bache, otra un socavón. Este es el cráter", ironizó al señalar la foto del bache.

"Que en mi caso no fue por el cráter, sino que estaba en la punta de la pista otro avión. Afortunadamente la gente se portó muy bien, el piloto pensó: le van a reclamar al Presidente. Ya mandé reparar Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto y también tenemos que tratar el problema estructural y cobraron bastante. Lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo par que se proteja a la gente”.

"Es un poco lo de las noticias, imagínense las redes: un cráter y así por el estilo, porque se está llevando a cabo una transformación. Todo esto lo puedo decir, informar, transparentar y les comento que no me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de nuestros adversarios”, aseveró.