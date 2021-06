Asegura AMLO que a su gobierno le "importa mucho" el medio ambiente y las mujeres

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que a su gobierno le "importa mucho" el medio ambiente, destacando que desde que tomó posesión del poder no se ha autorizado ni una sola concesión territorial para la explotación minera, así como tampoco el uso de semillas transgénicas.

Señaló que su administración siempre se ha preocupado por salvaguardar el medio ambiente, de ahí que no se haya permitido la utilización del fracking en la explotación petrolera.

Durante su conferencia matutina de prensa de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal expuso que debe explicar las acciones que lleva a cabo su gobierno, ya que advirtió que de no hacerlo aparecen artículos como el de la revista británica The Economist.

El pasado jueves 27 de mayo, The Economist dedicó su portada al presidente López Obrador calificándolo como el "falso mesías mexicano" y alertando a la ciudadanía que el funcionario representa un "peligro para la democracia".

En este sentido, destacó que en su política se ha preocupado mucho por el medio ambiente, recalcando que no se desea que se cause daño a la tierra de la república mexicana, por lo que no se han permitido concesiones minera ni el uso del fracking en la extracción del petroleo, así como tampoco se ha autorizado la utilización de los granos transgenicos, de ahí que subrayó que "en todo lo que hacemos ciudamos al medio ambiente".

Por su parte, en el tema de las mujeres, el mandatario federal aseguró que él está completamente a favor del respeto hacia las mismas y en contra de que se ejerza algún tipo de maltrato hacia ellas.

López Obrador explicó que se vio en la necesidad de detallar lo anterior para que se pueda entender de mejor manera cuál es la visión de la Cuarta Transformación respecto a estos temas, evitando con ello que se publiquen textos como los de The Economist, pues afirmó que no existe tal cosa como un "falso mesías".

Cabe señalar que se han documentado casos de personas que advierten los daños causados por el programa "Sembrando Vida", implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes acusan que este causa mayor deforestación.