Asegura AMLO que de no haber llegado a la presidencia “México estaría hundido y con más muertes por Covid-19”

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, de no haber asumido la presidencia de México con el triunfo de las elecciones del 2018, el país estaría en una crisis total en diferentes rubros como la economía.

Desde su conferencia matutina, AMLO dijo que, sin su medidas y cambios en la política mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya estaría en bancarrota, además de que el saqueo a los recursos publicas tendría al país hundido.

Asimismo, indicó que sin las medidas que ha implementado su administración México tendría más muertes por Covid-19, pese aa que actualmente se encuentra en el lugar número 4 del ranking mundial por fallecimientos totales de la enfermedad respiratoria.

“Si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido (…) no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, aseveró el mandatario federal.

Yuxtapuesto al escenario que supuso el presidente, AMLO aseguró que con su administración se llegó a una estabilidad económica, asi como a un control de la pandemia de coronavirus.

“Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México está por lo alto”, dijo López Obrador.

Reconoce crisis

AMLO hizo estas declaraciones después de reconocer que actualmente México se encuentra en una crisis económica por la pandemia de Covid-19, asegurando que el fenómeno se está repitiendo en todos los países del mundo.

En este sentido, el presidente mexicano confirmó que la inflación aumento en el país, sin embargo, descartó que se trate de la peor crisis en el rubro en los últimos 20 años.