Asegura AMLO que empresarios le están ofreciendo disculpas por abusos del pasado

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que empresarios le han pedido disculpas por abusos que cometieron en el pasado, viendo solo beneficios en sus organizaciones y no en los ciudadanos.

Durante La Mañanera de este 13 de diciembre, AMLO fue cuestionado sobre la reciente reunión que mantuvo con miembros del Consejo Mexicano de Negocios, y si se habían tocado temas relacionados a los pagos en el costo de la luz eléctrica, un tema recurrente del presidente con el impulso de su reforma eléctrica.

Andrés Manuel reveló que sí habló sobre el tema frente a los empresarios asegurando que, como parte de su plan para mantener buenas relaciones laborales con el Gobierno de México, algunos líderes han pedido disculpas por asuntos del pasado.

“Sí les dije, no así, pero si lo dije, sí puse el ejemplo de que no era posible que se pagaran menos por la luz, eso lo dije, que no era justo y que hay todos teníamos que ayudar y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho, están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me está ofreciendo disculpas, nada más por dignidad no puedo decirlo, pero eso habla muy bien de ellos”, mencionó en la conferencia matutina.

AMLO reivindicó que las disculpas no eran directamente a su persona, sino al gobierno que representaba y a la investidura presencial que ostenta desde diciembre del 2018.

“Ofreciendo disculpas no a mi caso, si no representante del pueblo, por mi investidura, por abusos que se cometieron y quieren ayudar, es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad”, agregó.

Asimismo, pese a reconocer los abusos que existieron en el pasado, sobre todo con al Reformar Energética del sexenio anterior, Andrés Manuel anticipó que no se van a cancelar contratos con los empresarios, garantizando las relaciones entre el gobierno y el sector privado.

“No lo vamos a hacer porque lo que queremos es que se animen, que inviertan que si ya tienen esos convenios inviertan. Hay campos petroleros que les entregaron con mucho potencial, pero tienen que invertir y no lo han hecho porque están vendiendo acciones de los campos, nada más porque ellos tienen la concesión", aseveró.