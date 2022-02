Asegura AMLO que lucha contra la corrupción para no aparecer en series de narcos

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró que continúa su lucha contra la corrupción en el Gobierno de México con el fin de que ni él, ni sus funcionarios aparezcan en series donde se involucre al narcotráfico con las autoridades.

Durante La Mañanera Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que se sigue avanzando en el combate a la corrupción, explicando las razones que hay permitido avanzar a su administración en el rubro.

“¿Por qué avanzamos? Hay dos razones: una, el no permitir que haya asociación delictuosa, que los que estamos aquí (miembros del gabinete) no nos vinculemos a la delincuencia organizada, eso es clave (…) el no permitir eso, el que no nos saquen en las series de “Nefli” (Netflix)”, declaró el mandatario federal.

AMLO mencionó entonces que, en algunas series sobre narcotráfico en la plataforma de streaming se han mencionado los supuestos nexos que han existido entre el crimen organizado y las autoridades.

Tal es el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por relacionársele con los criminales.

Este ha sido sinónimo de referencias en las llamadas narcoseries, debido a su supuesta complicidad con el crimen organizado.

La segunda razón por la que se ha logrado avanzar en el combate a la corrupción es, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel, la atención de las causas.

Es decir, a través de sus programas sociales, el Gobierno Federal ha logrado apoyar las familias mexicanas por medio de la entrega de recursos.

AMLO destacó los programas de becas para jóvenes, así como apoyos a familias marginadas y a adultos mayores, razón suficiente para que los jóvenes no tiendan a orientarse al crimen organizado al dedicarse a otra labor.