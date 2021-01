Asegura AMLO que mientras no lo censuren en Facebook, seguirá subiendo videos

Guerrero.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró durante su gira por el estado de Guerrero que seguirá subiendo videos a redes sociales como Facebook y Twitter mientras las plataformas no lo censuren.

AMLO subió un video a sus redes sociales mientras visita los programas sociales que si gobierno impulsa en el estado de Guerrero, donde trajo a colación su crítica sobre lo que consideró un acto de censura al bloquear las cuentas en redes sociales de su homólogo Donald Trump.

Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)... Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face", declaró AMLO.