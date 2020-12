Asegura AMLO que no habrá aumento de impuestos en 2021

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró durante su conferencia matutina el compromiso del Gobierno Federal con la economía de los mexicanos, asegurando que para el año 2021 no habrá un aumento en los impuestos como cada inicio de año.

AMLO indicó que ya notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Arturo Herrera, para que desde el 1 de enero del 2021 no se aplique en México el ajuste inflacionario.

No será así, lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario, no hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación”, declaró AMLO.

Además el mandatario indicó que los impuestos estarán en función de la inflación que se dispare en el país, es decir “Si la inflación es del 3%, eso es lo que se debe de agregar en todo el año”, mencionó Andrés Manuel.

El presidente indicó que haría esta sugerencia a la SHCP como medida para acabar con los abusas que han existido en el aumento de impuestos que por ende repercuten en el aumento del precio de diferentes productos en México.

“Mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, es de que para que no haya lo de siempre: el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor porque aprovechan, no nada más inflación como es en este caso, sino del doble o el triple entonces para evitar ese efecto”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Así López Obrador aseguró que no hay aumento en impuestos en términos reales.

Por último el presidente Andrés Manuel desmintió los dichos por la oposición quienes aseguran que los impuestos tendrán un aumento para el 2021, sobre todo en los combustibles, como se ha hecho en las administraciones pasadas.

Quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales, que somos lo mismo, pues no, no somos iguales, no somos lo mismo”, puntualizó AMLO.