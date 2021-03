Asegura AMLO que vallas frente a Palacio Nacional son para ‘evitar provocaciones’

Yucatán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró desde su gira por el estado de Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya, que las barreras colocadas frente a Palacio Nacional son para evitar provocaciones durante la marche por el Día de la Mujer el 8 de Marzo.

Desde el pasado viernes, cuando AMLO abandonó Palacio Nacional para comenzar una gira en el sur-sureste de México, frente al edificio se levantó una valla previo a las manifestaciones por el 8 de Marzo, Día de la Mujer, donde se espera que miles de mujeres acudan a marchar en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Andrés Manuel fue cuestionado durante su ira por la enorme valla, que además dejó un espacio considerable entre esta y la fachada de Palacio Nacional.

El mandatario indicó que ante la gran manifestación, se pretenden cuidar el edificio histórico con la barrera, además de evitar las provocaciones por infiltrados en la manifestación.

"Va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pero hay mucha provocación", dijo López Obrador, “hay mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando", agregó.

El mandatario dijo que con esa medida lo que se busca "es que no haya heridos de las fuerzas de seguridad pública, ni queremos que las mujeres que protestan salgan afectadas, dañadas, tenemos que protegernos".

Además, dijo que con las vallas también se busca proteger los edificios históricos y los monumentos históricos.

Cuando se pinta Bellas Artes, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)".

Señaló que "no se puede estar afectando la cantera de estos edificios que tienen siglos, entonces es mejor protegerlos, pero no se impide el derecho de manifestación".

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo", expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel a señalado en diferentes ocasiones que el movimiento feminista se ha visto afectado por grupos de oposición que se infiltran para sacar ventaja contra su gobierno, desmeritando la manifestación de las mujeres.

Con información de EFE.