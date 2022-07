Asegura AMLO que visita a USA no afectará relación política con Rusia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su próxima visita a la Casa Blanca con Joe Biden, no afectará las relaciones con el Gobierno de Rusia, debido a la guerra que mantiene con Ucrania.

En su conferencia matutina, AMLO anticipó que, como representante del Gobierno de México, se mantendrá la postura de neutralidad que se ha fijado desde el inicio del conflicto bélico, respetando la política exterior de la no intervención.

“Nosotros nos apegamos a nuestra política exterior que está establecida en la Constitución, el principio de no intervención, autodeterminación de los pueblos. Desde luego, no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales. Hemos optado por la neutralidad”, declaró desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El mandatario federal anticipó que el presidente Joe Biden no presionará a su gobierno a posicionarse en torno a la guerra, debido a que se ha mantenido al margen sobre la postura de México.

“El Gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Biden es un Gobierno respetuoso de nuestra soberanía, me consta. Jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania. Han sido muy respetuosos”, aseveró.

Andrés Manuel reiteró que la que guerra entre Ucrania y Rusia pudo haberse evitado, asegurando que una mala política fue el detonante que desencadenó el enfrentamiento que ha dejado a miles de desplazados en ambos países.