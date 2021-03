Asegura AMLO que ya tiene quien lo releve en las elecciones presidenciales de 2024

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que Morena, su partido, ya cuenta con relevo generacional para las próximas elecciones presidenciales de 2024, asegurando que al concluir el período de su gobierno, él se retirará de forma definitiva y enteramente de la vida política y pública.

Señaló que tiene contemplado dedicar lo que resta de su vida a la escritura, puesto que hizo de conocimiento público que aún tiene pendiente terminar un libro que hable sobre el pensamiento conservador en México, concepto que suele ser muy usado por el mandatario.

Durante su conferencia de prensa de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal volvió a refrendar su compromiso de jubilarse políticamente una vez que su sexenio llegue a su fin dejando con ello de lado la posibilidad de que busque otro cargo en algún puesto público.

En este sentido, indicó que el Movimiento de Regeneración Nacional, partido que él mismo fundó y con el cual ganó las elecciones presidenciales de 2018, ya tiene relevo generacional para seguir impulsando la Cuarta Transformación en todo lo ancho y largo de la república mexicana.

El mandatario federal aseguró que su concepto de jubilación que llegara con el termino de 2024 determina que no va a volver a participar em absolutamente nada que tenga que ver con la política ni si quiera opinar sobre ello.

Subrayó que es justo por su retiro completo que tomó la decisión de pasar sus días en su quinta de Palenque, Chiapas, en la cual empleará sus días en la redacción del libro que hablará acerca del pensamiento conservador de la nación. Enfatizó que concluir tal empresa le llevará por lo menos 3 años.

Aunque el fin de semana pasado, el presidente López Obrador había asegurado que a pesar de que se eligiera a un militante de Morena eso no garantizaba que el proyecto de transformación siguiera avanzando, en esta ocasión el ejecutivo federal, al cuestionarle si la transformación no terminaba con su mandato, respondió que no.

AMLO se niega a dar nombres

Ávidos de saber más acerca de la persona que sería ese relevo generacional presidencial, los reporteros lo abordaron en el salón de Tesorería de Palacio Nacional, no obstante, este se rehusó a dar nombres indicando, entres risas, que ya era la hora del "café con leche".