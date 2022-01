Asegura AMLO tener apoyo para reelegirse pero sería autotraición

Ciudad de México.- AMLO aseguró durante La Mañanera que aún cuenta con el apoyo de la idea de reelegirse, sin embargo, el mandatario descartó realizar tal acción, pues estaría yendo contra sus principios e ideales como político.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó el tema de la reelección al ser cuestionado sobre la anticipada campaña que se ha iniciado en Morena para las elecciones del 2024, donde ya se han destapado nombres representar al partido.

"Voy a poner un ejemplo, yo, por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación, nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada nada", expuso.

Leer más: Vamos a saturar los almacenes: promete AMLO acabar con desabasto de medicamentos

"Pero si yo fuese un ambicioso, o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes y dijera me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo ¿eh? Pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la consciencia del pueblo".

López Obrador insistió en que la gente no está con la personalidad sino con la causa que representa.

"La gente lo que quiere es la transformación, es lo que le importa a la gente, por eso nos apoya. Cómo no nos van a apoyar si sabían que se robaban el dinero como lo sabíamos todos, pero a los más pobres ahora les está llegando lo que no recibían", afirmó.

Cómo no van a querer el cambio, dijo, el que no tenía o no recibía nada y sabía de la corrupción, como todos, ahora internaliza más porque está viendo los beneficios de combatirla.

En el movimiento de transformación, aseveró, lo que vale es lo que decidan los ciudadanos, porque son más que los dirigentes.

Leer más: México contará con vacunas Covid-19 Abdala y Patria en segundo trimestre del 2022: Jorge Alcocer

Respecto a posibles rupturas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la definición de la candidatura hacia 2024, el Presidente las descartó.