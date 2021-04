Asegura Arturo Zaldívar que no permitirá que lo usen como "instrumento político"

México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseveró que no permitirá que él sea usado como "instrumento político" rehusándose a pronunciarse sobre el artículo transitorio incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Dejó en claro que "la división de Poderes no se defiende a tuitazos".

Las reformas fueron duramente criticadas por los partidos de oposición a Morena, así como también por diversos sectores de la sociedad mexicana y extranjera, quienes advierten que puede tratarse de un "golpe de Estado" al tercer Poder de México y, a su vez, una prueba de la extensión de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Universal, Zaldívar Lelo de Larrea reiteró su postura de no pronunciarse ante la validación de la prolongación de su mandato en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal como muchos funcionarios le han exhortado a hacer.

En este sentido, subrayó que de haberse pronunciado en relación al articulo Décimo Tercero Transitorio presentado por un senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a último momento tal acción habría constituido una autentica intromisión en el Poder Legislativo.

Contundente aseguró que para todos aquellos que lo han instado a que "tome partido en la arena partidista" y, con ello, "sume su voz a la de un sector de la sociedad", eso no va a pasar, puesto que, enfatizó que no se prestará para ser rehén de quienes quieren convertir "la independencia judicial en arma política" aseverando que no permitirá que sea usado como un "instrumento político".

Adelantó que será el Pleno de la SCJN la que decida y se pronuncie al respecto de la aprobación de la extensión de su cargo. Precisó que no estará presente en la discusión y votación de los ministros. Con ello, se mostró confiado a que los demás juristas resuelvan el tema con responsabilidad y seriedad.

Por su parte, destacó que las enmiendas validadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión son "legales" y trascendentes desde 1994, ya que consideró que las mismas servirán para sentar las bases que estructuren un "Poder Judicial renovado y fortalecido", el cual garantizará el acceso a la justicia igualitaria.

Añadió que con las reformas a la Ley del Poder Judicial se democratiza la justica constitucional, "se fortalece la defensoría pública" y, asimismo, "se dinamiza la carrera judicial para crear un nuevo perfil juzgador" y, con ello, hacerle frente a la corrupción y el nepotismo.

Señaló que desconocía la reserva presentada por el legislador del Verde y que, como tal, no ha tenido la oportunidad de entablar un dialogo sobre este particular con el presidente Andrés Manuel López Obrador.