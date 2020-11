Asegura Hugo López-Gatell que México no importará medicamentos de baja calidad

CDMX.- Luego de las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia matutina de este martes, en las que comentó que farmacéuticas extranjeras podrán vender su producto "en automático" dentro del país, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseveró que todos los medicamentos deben pasar por la inspección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pues es la responsable de conducir todo este proceso.

“Muy importante que no haya confusión, y seguramente mañana vamos a ver columnas de editorialistas en ciertos diarios dedicados a al tema de la industria farmacéutica, opinando que se corren riesgos y diciendo sin fundamentos que se han relajado las medidas de regulación sanitaria y que se pretende importar medicamentos de sitios donde no pudiera tener la calidad necesaria. ¡Falso, falso, falso, falso!”, dijo, López Gatell.

Explicó que México desde el año 2018 se adhirió al Esquema de Inspección de Farmacéuticos (PIC/S por sus siglas en ingles) en el que participan 55 países como Suecia, Noruega, Finlandia Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, entre otros.

Este esquema permite el reconocimiento de lo equivalente a los registros sanitarios entre países. Un esquema independiente, es decir voluntariamente los países deciden o no incorporarse al esquema, el cual es favorable porque permite acceder a mercados más amplios donde el mercado de farmacéuticos es el mundo entero y existen mayores posibilidades cuando hay un esquema de comercio abierto, detalló.

“Se respetarán escrupulosamente todas las reglas de comercio internacional para las que México se ha adherido. Destacadamente el tratado de comercio México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Se respetará todo lo que tenga que ver con patentes y con la protección de propiedad industrial intelectual”, afirmó.

El funcionario de salud, señaló que, respecto al tema de seguridad sanitaria, lo importante es que no se procederá a importar medicamento alguno que no esté amparado en el esquema de reconocimiento de registros, es decir no se aceptará que entre a México un producto que no haya sido certificado por una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño, ya que es el criterio importante en PIC/S.

Dijo que, solamente quienes tienen niveles semejantes de desempeño, pueden reconocerse unos a otros, si no lo tienen no se puede aceptar como valido a que hubiera ocurrido en el país de destino.

“Lo que comento el presidente en la mañana, que lo venimos comentando ampliamente desde hace meses es: necesitamos tener un esquema facilitado de procesamiento de la verificación sanitaria, que no debe en ningún caso, ni ocurrirá, relajar los estándares de calidad para asegurar la calidad de los medicamentos y solo podrán estar accesibles al mercado mexicano, al mercado púbico y también al privado, medicamentos que tengan una certificación”, señaló.