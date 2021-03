Asegura Marcelo Ebrard que consulados no vacunarán a viajeros mexicanos en Estados Unidos

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró en La Mañanera que los consulados no tienen autorización para vacunar a mexicanos que viajen a Estados Unidos para recibir la vacuna contra la Covid-19.

El canciller Marcelo Ebrard hizo esta aclaración luego de que fuera expuesto el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, quien supuestamente fue vacuna en el consulado de San Antonio, Texas, junto a su esposo José María Riobóo.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que la funcionaria mexicana no había sido vacuna, porque las dependencias mexicanas en Estados Unidos no tienen autorización para realizar este tipo de acciones con los viajeros mexicanos.

Ebrard reconoció que la ministra viajó a Estados Unidos, por motivo de una invitación para conferencia sobre lactancia materna y no por vacunación, como se expuso por la prensa en La Mañanera.

“Participó (Yasmín Esquivel) en un evento respecto a una Sala de Lactancia, pero el Consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario de México, es más, no tienen autorización de hacerlo”, declaró el Canciller.

En este sentido, el funcionario aseguró que dará seguimiento al caso y que ordenará al Órgano de Control Interno a que revise la situación sobre la ministra o cualquier otro funcionario que viaje hasta algún consulado mexicano en Estados Unidos para ser inoculado.

"Dicho de otro modo, los consulados de México, que son 50 en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México. El cónsul ayer me ratificó que no fue así, que él no tiene participación en ello, tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación", puntualizó Ebrard.

Las autoridades mexicanas han repetido en diferentes ocasiones que no deben existir corrupción ni influyentismo en la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 y que cada mexicano debe esperar su turno para ser inoculado.

A pesar de que la cancillería mexicana informó que se aplicarán las vacunas en los consulados del mundo, especial en Estados Unidos que cuenta con cerca de 38 millones de connacionales, estos deben apegarse al Plan Nacional de Vacunación.

Por el momento, sólo los adultos mayores a 60 años puede ser vacunados, tanto en México como en el extranjero, mientras que dentro del país, los maestros ya comenzaron a ser inoculados contra el coronavirus.