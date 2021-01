Asegura Marcelo Ebrard que diversos países están en desacuerdo con la "censura" en redes sociales

Ciudad de México.- Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador alzara la voz y acusara a los dueños de las redes sociales por imponer supuesta "censura", el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que México ha entablado un dialogo con la Unión Europea, así como con la mayoría de los países pertenecientes al G-20, puesto que la iniciativa de cerrar cuentas en las plataformas virtuales hace que un estado sea, cualitativamente, distinto.

Durante su participación en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el canciller denunció que no se debe permitir que un individuo o un grupo de ellos sean los que establezcan "quién tiene derecho de expresarse y quién no", ya que, apuntó, con eso se está pasado por arriba de las autoridades de cada país, con lo cual, aseguró, "sería como admitir que haya un gobierno supranacional" que se encargue de decidir "cuáles son las libertades" de las personas. Ebrard Casaubón señaló que la administración del presidente López Obrador y los funcionarios que con él laboran no están de acuerdo con que eso suceda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (AMLO hablará en G20 sobre censura en redes sociales: "Hay que garantizar la libertad")

Después de que Donald Trump fuera vetado de las redes sociales, AMLO salió en su defensa y condenó la "censura"/ Fuente: Pixabay

En este sentido y tras anunciar el mandatario federal que en la próxima congregación del G-20 pondría sobre la mesa de discusión el tema de la censura y el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales, Marcelo Ebrard aseguró que México ya ha tenido contacto con distintos líderes mundiales que comparten este mismo pensamiento, entre ellos, el gobierno de Francia, África, Alemania, América Latina y la Unión Europea.

El secretario de la SRE señaló que, siguiendo las ordenes del ejecutivo federal, se tendrá que hablar con todos los países para que se pueda compartir con ellos la preocupación que embarga a la nación y, con ello, poder estructurar una propuesta que presente una solución ante este problema de "censura" en las plataformas virtuales. Ebrard Casaubón puntualizó que sobre el asunto existe decididamente una inconformidad mundial, es por ello la importancia de sentarse a dialogar a cerca del conflicto.

Por último, el canciller mexicano hizo especial énfasis que lo que no se puede admitir es que las empresas y las personas detrás de ellas sean las que establezcan quién y quién no puede enunciar libremente sus pensamientos, puesto que, destacó, lo que ahora se busca es que se garanticen las libertades individuales.

Leer más: (AMLO compara redes sociales con la Santa Inquisición; revisarán censura a libertad expresión)

En su cotidiana rueda de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en la primera congregación de la G-20 él va a plantear el tema sobre la censura en las redes sociales. Aclaró, además, que si bien no se deben usar estas para fomentar la violencia, esto no debe funcionar como pretexto para coartar la libertad de expresión.