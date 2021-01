Asegura Marcelo Ebrard que la investigación en caso Cienfuegos no ha concluido

Ciudad de México.- Ante el sorpresivo anunció que se dio a conocer el día de ayer sobre la exoneración del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera acusado por la DEA de lavado de dinero y narcotráfico, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, declaró que el caso del militar aún no se ha cerrado por completo, debido a que faltan elementos por estudiar, aunque descartó completamente que se pueda juzgar a Cienfuegos.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional el canciller de México y al que fuera dirigido el documentos publicado hace unas horas en el Twitter de la SRE en donde la DEA proporcionaba todas las pruebas que presuntamente inculpaban al extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, expuso que las autoridades judiciales de los Estados Unidos habían presentado copias de mensajes como parte de las evidencias que poseían contra el exfuncionario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Así Cienfuegos usó su poder para ayudar a cárteles de narcotráfico: DEA)

El canciller mexicano señaló que aún faltan elementos por investigar en la información dada por la DEA en caso Cienfuegos/ Fuente: Captura de pantalla

No obstante, tras meses de análisis, la Fiscalía General de la República (FGR) había tomado la resolución de no acusar de ningún modo a Cienfuegos Zepeda al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para responsabilizarlo de los actos que se le imputan. El funcionario aseveró que, acorde a lo estipulado con la Ley vigente, la información con la que contaba la DEA resulta carente de cara a un proceso penal en contra del hombre de 72 años de edad, incluso, recalcó, estas resultan insuficientes para siquiera detenerlo.

En su intervención, Ebrard Casaubón aclaró que si bien no hay elementos para acusar al general, sí los hay contra otros implicados, según lo señalado por la propia FGR, puesto que hay componentes que aún deben de investigarse a fondo, pero, eso sí, desligados completamente del extitular de la Sedena.

Lo anterior fue respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que la FGR continuaría con las indagaciones correspondientes siguiendo la pista de los datos que la DEA les proporcionó. En este sentido, el mandatario federal enfatizó que "el expediente quedará abierto para que, si existen elementos y pruebas, se castigue a los verdaderos responsables".

En este mismo tenor, ante lo expresado por el canciller Marcelo Ebrard cuando el general Cienfuegos fue regresado a México en relación a que si no se investigara al militar prácticamente significaría un suicidio para la nación, tanto en materia de seguridad como en diplomacia, el titular de la SRE destacó que no hubo tal suicido al exonerar a Cienfuegos, ya que, hizo hincapié en que no es necesario que el proceso terminara en condena para garantizar de que la investigación sí se haya realizado.

Leer más: (Con evidencias de Estados Unidos contra Cienfuegos en México nunca lo detendrían: Marcelo Ebrard)

¿De qué se le acusaba en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos Zepeda?

De acuerdo a lo que trascendió un día después de su detención el pasado 15 de octubre, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señalaba que el militar, manteniendo nexos con grupos delincuenciales de México, había logrado pasar a Estados Unidos mesuradas cantidades de diversos tipos de droga.