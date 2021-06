Asegura Maru Campos que tweets de César Duarte a su favor son ataques en su contra

Chihuahua.- Tras que se publicaran dos tweets de la cuenta del exgobernador César Duarte donde invitaba a votar en favor de la candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que tales publicaciones se hicieron con el objetivo de manchar su campaña política.

Señaló que durante su gobierno el funcionario que haya sido omiso con las leyes se va a tener que enfrentar ante la justicia, sea Duarte Jáquez o el actual gobernador, Javier Corral, pues afirmó que nadie tendrá protección por parte del poder Ejecutivo estatal.

Durante la tarde de este martes 1 de junio, la cuenta de Twitter del ex mandatario priista volvió activarse luego de casi cinco años de permanecer inactiva, ya que la última publicación se hizo antes de que Corral Jurado tomará posesión del cargo.

En los dos mensajes, el ex funcionario acusado de peculado en diversas modalidades, exhortaba a simpatizantes y ex colaboradores a favorecer en la elección del 6 de junio a Campos Galván, destacando que con ella se "reestablecería" el Estado de Derecho y el respeto al debido proceso.

Horas después Juan Carlos Mendoza, uno de lo integrantes del equipo jurídico del ex gobernador, aclaró que la cuenta había sido hackeada y que en ningún momento Duarte podría haber sido el autor de dichos mensajes teniendo en cuenta que se encuentra en prisión en Estados Unidos, por lo que aseguró que este no apoya a Campos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Maru Campos reveló que las cuentas de Duarte y las de Corral están vinculadas, ya que estas son manejadas desde el gobierno estatal de Chihuahua.

En este sentido, acusó que la oposición está "desesperada" no encontrando qué más hacer para detener su proyecto político, no obstante, recalcó que no lograrán hacerlo afirmando que desde hace mucho tiempo los chihuahuenses ya no creen en las campañas negras de desacreditación.

Adelantó que, seguramente, en los días subsiguientes que restan para que se lleve a cabo la jornada electoral se seguirán difundiendo "inventos" en su contra, sin embargo, hizo un llamado a no dejarse confundir por estos ataques y a salir a votar a las urnas para cambiar al gobierno.