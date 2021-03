Asegura Ricardo Salinas Pliego que "el INE debe morir pronto"

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que "morir pronto" tras haber investigado los acontecimientos que han sucedido los últimos días entre el órgano electoral y el partido Morena.

Un usuario de Twitter publicó una captura de pantalla del grupo de Telegram del presidente del Grupo Salinas en donde este mencionaba que en los últimos días se había puesto a informarse sobre el tema de las peleas entre el INE y el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, a modo de conclusión preliminar mencionara que el "INE debe morir pronto".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el mensaje Salinas Pliego aclara que, a pesar de que muchos en el grupo pudieran no compartir la opinión que él tiene sobre el instituto electoral, es consciente de que su opinión sobre la "muerte" del INE es personal. Adelantó, además, que ya se encuentra redactando un documento en el que aborda ampliamente el tema y en el que, por su puesto, da sus razones sobre lo que considera al respecto.

Leer más: INE es el supremo conservador; AMLO arremete por cancelación de candidatura de Félix Salgado

Exponen mensaje de Ricardo Salinas Pliego donde menciona que el "INE debe morir pronto"/ Fuente: Twitter @IsraHernandez_

Por su parte, el usuario Israel Hernández (@IsraHernandez_) al hacer de conocimiento público lo que el magnate mexicano escribió en su grupo de la famosa plataforma de mensajería instantánea acusó que Salinas Pliego está a favor de la desaparición del órgano electoral debido a que es "uno de los consentidos de la 4T", por lo que, denunció, "tiene que ponerse a disposición de su amo" haciendo referencia al presidente López Obrador.

Por su parte, Ricardo Salinas no se quedó callado y rápidamente tomó el tweet del internauta y señaló que "siempre tiene que haber un llorón", argumentando que él está en todo su derecho de opinar lo que quiera y que si no está de acuerdo con ello, que simplemente no l siga en las redes sociales.

Mensaje de Ricardo Salinas Pliego donde menciona que el "INE debe morir pronto"/ Fuente: Twitter @IsraHernandez_

Y como ya es costumbre del dueño de Banco Azteca y Elektra, agarró tweets que otros usuarios contestaron en el tweet que compartió de la persona que expuso lo que él opina acerca del futuro del INE para enfrentarse con ellos.