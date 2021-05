Asegura Samuel García que el voto millennial le dará la gubernatura de Nuevo León

Nuevo León.- El candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que será el voto de los millennials con el que logrará conquistar la gobernación en la elección del 6 de junio.

Además, adelantó cuáles serían los perfiles de los servidores públicos que integrarán su gabinete en caso de llegar a ser el titular del Ejecutivo en Nuevo León.

En entrevista para el programa "De Frente" en META21 de Milenio, García Sepúlveda se mostró confiado al aseverar que a sus 27 años el voto en las urnas lo favorecerá a la vez que negó que sea peligroso el hacer tal afirmación, pues consideró que a estas alturas no hay nada que lo haga desplomarse en las preferencias electorales que lo posicionan hasta 18 puntos porcentuales arriba de Adrián de la Garza, el candidato del PRI y PRD.

Por su parte, dio a conocer que los funcionarios que lo acompañarán en su gobierno serán personas con experiencia descartando al punto que vaya a integrar a jóvenes a su proyecto estatal, ya que sostuvo dijo ser consciente que para poder subsanar su propia juventud tendrá que rodearse de experiencia.

En este sentido, mencionó que para transporte había invitado a Hernán Villarreal; a Desarrollo Social, a Marta Herrera, actual delegada de la ONU en Nuevo León; a Mauricio Doehner, para secretario de Economía; y Federico Rojas como secretario de Trabajo. Además, reveló que había invitado a una "señora" especializada en educación media superior y media superior, aunque señaló que dará el nombre cuando le confirme su adhesión.

Al preguntarle sobre si los perfiles que conformarán su gabinete se identifican con algún partido político en particular, Samuel García afirmó que no es el caso de ninguno, pues enfatizó que no quiere priistas ni panistas y mucho menos petistas, morenistas o del PRD.

Por su parte, el emecista expuso que de ganar la elección del 6 de junio habrá dos asuntos que serán prioritarios: por un lado, el regreso a clases presenciales, puesto que consideró que si bien ya van a regresar los alumnos de bachillerato y universidad, lo elemental es la educación básica; por otro lado, sostuvo que se enfocará en el tema del transporte público asegurando que este sector trae muchos problemas debido a que las facilidades que les otorgaba el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron eliminadas por Morena.