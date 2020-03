Aseguran que Pemex no puede con crisis 

CIUDAD DE MÉXICO.-Debido a que Pemex es administrado por amigos del Presidente que no tienen experiencia en el sector, la empresa estatal no tiene capacidad para hacer frente a la crisis del mercado petrolero que sacude al mundo, afirmó Fernando Herrera, vocero del PAN.



"Debido a la inexperiencia de la dirección, de los asesores y de altos funcionarios que salieron de Morena para ir a colonizar Pemex, la empresa está convertida en un barril sin fondos y en un peligro para la economía nacional", afirmó en un comunicado.





Refirió que, aunque el Gobierno federal invirtió el año pasado en Pemex 288 millones de pesos, un 42 por ciento más que en 2018, la empresa productiva del Estado cerró con pérdidas netas totales por 658 mil millones de pesos.



"Pemex es el hilo más delgado de la economía nacional, un verdadero barril sin fondo, una sangría cotidiana, y ahora, por primera vez en este gobierno, enfrenta una crisis internacional que tiene el petróleo mexicano en 25 dólares al barril, cuando en el Presupuesto (PEF 2020) lo tienen estimado en 49 (dólares)", advirtió.

El PAN criticó a Pemex por la falta de capacidad para hacer frente a la crisis que enfrenta el petróleo. | AP



"Nadie sabe cuántos barriles en total están cubiertos contra una baja de precios, nadie le cree a Pemex que sus costos de producción sea inferior a 5 dólares por barril, y aunque la lógica indica que si baja el precio del petróleo debe bajar el precio de las gasolinas, lo más seguro es que el gobierno siga expoliando a los consumidores".



Herrera se refirió a una nota publicada por REFORMA en junio de 2019 en la que se exhibe que el director de Pemex, Octavio Oropeza, contrató como asesores especializados a cuatro colaboradores sin experiencia en el sector.



Se trata de un ex Jefe Delegacional y ex asambleísta de la CDMX; un ex policía ministerial de la PGJ-CDMX; una ex directora en la Oficialía Mayor de la Ciudad y una ex trabajadora de una empresa de marketing.



"El director general de Pemex es un ingeniero agrónomo cuyo único mérito es su amistad con el Presidente y, para cumplir con su responsabilidad, nombró su asesor principal a un morenista, ex asambleísta, que presume de ser experto en temas vehiculares y de movilidad; otro fue agente del Ministerio Público y una más que fue 'enlace administrativo' en una oficina de tercer nivel.



"Privilegiar la amistad por encima de la capacidad es en sí mismo un acto de corrupción que ya le costó al país muchísimo dinero y que, en las actuales circunstancias, amenaza con salirle más caro todavía", advirtió.



El vocero panista alertó que, en 2019, la producción de petróleo cayó un 7 por ciento respecto de 2018, lo que le impidió cumplir sus metas y pone en riesgo la calificación de su deuda, que sobrepasa los 100 mil millones de dólares.