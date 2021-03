Asesinan a candidato luego de que AMLO anunciara plan de protección por elecciones

México.- El precandidato a la presidencia municipal de Nuevo Casa Grande, Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, fue asesinado la noche de este 4 de marzo, el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunciara un plan de protección a candidatos por el próximo proceso electoral del 6 de junio.

Durante La Mañanera del pasado jueves, AMLO había hecho el anuncio que el Gobierno Federal comenzaría un plan de que brindara protección a los candidatos de todo México, frente a la más grande elección que se realizará en la historia del país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Andrés Manuel dijo que este nuevo plan estaba enfocado a realizar unas elecciones libres de intimidaciones y agresiones, con el afán de evitar que los grupos delictivos intervengan en el ejercicio democrático por sus propios intereses.

Leer más: Matan a balazos a candidato a alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Sin embargo, esto no evitó que horas más tarde durante el mismo día, el precandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yuriel Armando González, fuera ejecutado la noche de este jueves en el estado de Chihuahua.

AMLO y el plan de protección

Ante el peligro al que se exponen los candidatos durante las elecciones, el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel, anunció el “plan para darle protección a los candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas”.

AMLO hizo esta declaración con la premisa de la intervención que tienen los grupos delictivos en los procesos electorales en México, cómo estos se imponen ante los candidatos por sus propios intereses ilícitos.

El plan será implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con los gobiernos estatales, brindando especial atención a los candidatos y reforzando los cuerpos de seguridad en todo el país.

Hasta el momento de la presentación del plan, la Secretaría de Seguridad reportaba 11 homicidios, 2 agresiones, un secuestro y una extorsión contra candidatos y precandidatos en todo el país, recalado que la mayoría de estos crímenes se realizaron en el centro y sur de la República.

Asesinato de Yuriel Armando

Sin embargo, esto no evitó que el mismo día, Yuriel Armando Gónzalez, precandidato del PRI en Chihuahua, fuera acribillado junto a un acompañante, de quien se desconoce su identidad.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, alrededor de las 23:00 horas, un grupo armando interceptó a Yuriel Armando en las calles del Centro de Nuevo Casas Grandes, municipio donde desarrollaría su precandidatura.

En el lugar de siniestro, se encontraron diferentes casquillos de armas de fuego calibre .223 y 7.62 x39.

La muerte del precandidato fue confirmada por el Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, quienes lamentaron el fallecimiento de su adepto.

Agresiones contra candidatos

Al menos 64 políticos mexicanos han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, informó este jueves Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Leer más: Anuncia AMLO plan para proteger a candidatos en elecciones

Rosa Icela detalló que de un total de 73 delitos relacionados con violencia política, que incluyen también agresiones, más de la mitad han ocurrido en solo siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Por ello, la funcionaria presentó en la conferencia matutina de Palacio Nacional la "Estrategia de protección en contexto electoral" para los próximos comicios del 6 de junio, que serán las más grandes de la historia de México con cerca de 21 mil cargos en juego.