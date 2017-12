Asesinan a regidor del PRD en Tabasco

Tabasco.- Gabriel Hernández Arias, regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Ayuntamiento de Jalapa, en Tabasco, fue asesinado en su domicilio, presuntamente con un arma blanca.

Su homicidio fue confirmado por el presidente nacional del Sol Azteca, Manuel Granados, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter condenó el asesinato de Hernández Arias.

Con profunda consternación les comunico el asesinato de nuestro compañero Gabriel Hernández Arias, regidor del @PRDMexico en el Ayuntamiento de Jalapa Tabasco y exigimos castigo para los responsables pic.twitter.com/tzYM1eCVFv — Manuel Granados C. (@ManuelGranados_) 30 de diciembre de 2017

En los últimos días han sido asesinados dos militantes del PRD: el último de ellos había sido el alcalde de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez, quien fue asesinado a balazos mientras cenaba con sus compañeros de generación se la secundaria, en una pozolería del municipio la noche del pasado 28 de diciembre.

Ese mismo día por la mañana, en Tomatlán, Jalisco, asesinaron al diputado local perredista, Saúl Galindo Plazola. El legislador fue interceptado por un grupo de hombres armados en la carretera federal 200 cuando viajaba en su camioneta acompañado de su hijo. Saúl Galindo fue trasladado por su hijo al hospital donde finalmente falleció.

Piden aclarar homicidios de miembros de PRD y MC Jalisco

El pasado viernes [ayer], el PRD exigió a los gobiernos federal y del estado de Jalisco investigación y castigo a quienes ultimaron este jueves a su diputado local Saúl Galindo, así como a los responsables de la muerte de Salvador Magaña, líder de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de La Huerta, a quien asesinaron el fin de semana.

Foto:El Universal

El presidente perredista, Manuel Granados, demandó que el gobierno federal intervenga en las investigaciones sobre el asesinato de Galindo Plazola, diputado local de Jalisco y ex alcalde de Tomatlán, quien se suma a la lista de 22 alcaldes militantes del PRD asesinados en lo que va del sexenio y 109 ex ediles y legisladores del sol azteca ejecutados en los últimos 11 años.

En tanto, el secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, advirtió que esos crímenes son inaceptables y el gobernador Aristóteles Sandoval debe dar la cara.

"Exigimos a las autoridades del estado de Jalisco una investigación sobre estos hechos, que se dé con los responsables, que éstos sean llevados a la justicia y que no quede en la impunidad un crimen como el de nuestro compañero diputado Saúl Galindo".

Foto:El Universal

Esperamos –agregó- una investigación rápida y hacemos un llamado al gobernador "a que se haga responsable de la violencia que está azotando el estado que dice gobernar".

El perredista demandó que no quede impune el crimen del Galindo Plazola, ultimado en el municipio de Tomatlán, pero tampoco el de Magaña Martínez, dirigente de MC en el ayuntamiento de La Huerta, y quien fue hallado sin vida tras denunciar recientemente en un video la descarga de despensas del DIF municipal en instalaciones del PRI en ese ayuntamiento.

Esos asesinatos muestran que la violencia política está desbordada y que los estados más violentos son los que gobierna el PRI, empezando por Guerrero, Estado de México y Jalisco, acusó el perredista.

Foto:El Universal

Ávila Romero recordó que hace unos días estuvo en la entidad el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, quien aseguró que los estados que gobierna el priísmo son los más seguros y que la inseguridad priva en las entidades gobernadas por los partidos que integran la Coalición Por México Al Frente (PAN,PRD y MC).

Pero contrario a eso, es en estados gobernados por el PRI "en donde se concentra el mayor número de feminicidios, extorsiones, robos a transeúntes, robos a casas habitación, en transportes, son las peores entidades en materia de seguridad, y en el caso de Jalisco vemos como está descontrolado el crimen.

Foto archivo El Universal

"En Guerrero van más de 4 mil asesinatos en el año y los cárteles de la droga son los amos y señores y la Federación no hace nada y el gobernador Héctor Astudillo hace mucho debió renunciar".

Esto que ha pasado en Jalisco "muestra que lo que dice Meade es falso, la estrategia de seguridad del gobierno federal es una estrategia fracasada, este es el año más violento de toda la historia del país.

"El señor Meade no conoce, esta es una muestra de que no conoce la realidad del país conoce mejor otros países que su propio México y es lo malo de estar detrás de un escritorio viendo las cifras macroeconómica y no la realidad social" advirtió el perredista.