Asesinatos en México con gobierno de AMLO son más altos que en Colombia cuando había guerrilla: Jorge Castañeda

México.- El excanciller Jorge Castañeda aseguró que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los asesinatos en México son más altos que los que registró Colombia cuando había guerrilla por el conflicto con las FARC.

Durante su participación en la mesa de análisis "Es la hora de opinar", Jorge Castañeda recordó que los asesinatos en México comenzaron a subir a partir de 2008, en el segundo año del sexenio de Felipe Calderón, luego de que estalló la llamada guerra contra el narco.

Señaló que en el país la tendencia de asesinatos se había mantenido a la baja desde finales de la década de 1980 hasta el inicio del gobierno de Calderón. En 2006 y 2007, último año de Vicente Fox y primero de Calderón, se registraron los niveles más bajos de América Latina, mucho menores que en países como Colombia, Brasil, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Tras el estallido de violencia que trajo la guerra contra los cárteles emprendida por Calderón, hacia finales de su sexenio la tendencia volvió a disminuir y se mantuvo a la baja al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los asesinatos luego subieron y se dispararon, llegando a los niveles históricos que hoy registra México con el sexenio de AMLO, explicó el comentarista político.

"Esto empieza a subir a partir del 2008, baja a finales del sexenio de Calderón, sigue abajo a principios de Peña nieto, luego sube, se dispara incluso y llega a los niveles máximos que son los actuales", dijo.

Para ejemplificar, el exsecretario de Relaciones Exteriores expuso que las cifras de homicidios dolosos que hoy tiene el país con el gobierno de AMLO son más altos que los que tenía Colombia hace una década, en su etapa más cruda de la guerrilla, antes de que el gobierno alcanzara un acuerdo de paz con las FARC.

Por otra parte, se trata de niveles mucho más altos de los que ha registrado Brasil en toda su historia, por lo que Castañeda opinó que las cifras de asesinatos en México son las de un "país en llamas".

"Para tener una idea, este es el nivel que tenía Colombia hace 10 años, antes de los acuerdos de paz, antes del fin de la guerra o guerrilla, es más de lo que jamás tuvo Brasil, son niveles ya de país en llamas, se quiera o no", dijo.

Por ello, Jorge Castañeda cuestionó por qué el gobierno de López Obrador no ha podido disminuir los niveles de asesinatos pese a su política de "abrazos, no balazos", que implicaría "dejar hacer" a los grupos del crimen organizado. Contrario a lo que se esperaría, la violencia sólo ha empeorado en México.

"Para mí la pregunta es: ¿por qué este gobierno no ha podido bajar esos niveles? Para mí es un dilema, porque yo siempre pensé que una política de 'abrazos, no balazos', es decir, de hacerse de la vista gorda sobre todo con el narco, bajaría los niveles de violencia, entonces habría un cambalache. Pues no, se hicieron de la vista gorda y no ha bajado la violencia, y yo honestamente no entiendo por qué", dijo el excanciller.

El señalamiento de Castañeda se da luego de que la SSPC emitió su informe mensual de seguridad. Foto: Especial

Homicidios dolosos en México

Ayer 20 de octubre, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe mensual de seguridad en México, destacando que los homicidios dolosos han disminuido un 3.4% en lo que va del año.

Según las cifras oficiales, de enero a septiembre de 2021 se han registrado en el país 25 mil 392 muertes por homicidio doloso, 3.4% menos que las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Seis estados del país concentran el 50% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, acumulando un total de 12 mil 719 muertes.

Guanajuato lidera la lista, con 2 mil 655 asesinatos en los primeros nueve meses del año; le sigue Baja California, con 2 mil 368; Michoacán, con mil 982; Estado de México, con mil 946, seguidos de Chihuahua y Jalisco, ambos con mil 885 homicidios dolosos.

Mientras que el 2020 fue cerrado con un total de 34 mil 470 de asesinatos en México, según el reporte de seguridad emitido por la SSPC en enero pasado, donde Guanajuato ya se situaba a la cabeza.