Así es el "lenguaje florido" de los diputados federales

México.- La Cámara de Diputados ha sido el escenario para el intercambio de groserías entre distintos legisladores.

La madrugada del pasado viernes el grito futbolero del "ehhhh pu..", llegó al pleno de San Lázaro, cuando diputadas del PRI le gritaron así a uno de sus compañeros de Morena, Ariel Juárez, en pleno debate del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

El famosos grito popular sancionado en el deporte, fue emitido por las diputadas del PRI durante el discurso del legislador de Morena, Mario Ariel Juárez al cuestionar la gestión del ex gobernador Eruviel Ávila.

Las diputadas que gritaron el "eeeeh...pu....".

Pues esta no ha sido la única ocasión, el 17 de octubre el diputado federal de Morena, Alfredo Basurto Román, exigió al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que se deje de hacer “pen....” y que se ponga a gobernar.

Desde su curul, el diputado federal dijo:

“Con su permiso, presidente. Buenos días compañeros. Quiero hablar a nombre del pueblo de Zacatecas y denunciar ante esta, desde mi curul, los hechos lamentables que vienen sucediendo, donde al gobernador Alejandro Tello le exijo desde mi curul que ya se ponga a gobernar, que se deje de hacer pen.....”.

Estas expresiones fueron criticadas por el presidente de la Mesa Directiva, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, quien le pidió al propio legislador de Morena que las retirara del Diario de los Debates, sin embargo, el legislador se negó. En respuesta, Basurto Román respondió: “señor presidente, con todo respeto, la Constitución me avala a la voz de expresión. No me puede usted coartar ese derecho que la Constitución me otorga”.

El priísta contestó:

“yo le puedo coartar que se ajuste usted al Reglamento. Ajústese al Reglamento, pida usted que se retire esa expresión del Diario de los Debates”.

“No me puede reconvenir, señor, que la retire. Es mi derecho constitucional”, respondió Basurto Román.

El presidente, Ramírez Marín, sentenció: “la Presidencia ordena que se retire esa expresión de acuerdo al Reglamento”. Y finalmente Basurto Román, agregó: “pues yo en mi carácter de diputado no la retiro, señor y déjeme terminar”. Al final en la versión estenográfica en el Diario de los Debates fue retirada la expresión y la palabra “pendejo”, se modificó por “inútil”.

MENTADAS

Antes, el 19 de abril de 2016, el propio Ariel Juárez, de Morena, subió a tribuna y en plena discusión de la Ley Federal de Transparencia, dijo: "hay una frase popular que versa, y pido que quede de manifiesto lo que voy a decir: ¡está bien que chin...., pero a su madre la respetan! De ninguna manera podemos ser cómplices en Morena de este atentado a los derechos de los trabajadores del INAI”, planteó.

Estos son algunos de los capítulos que se han presentado en el debate del pleno de la Cámara de Diputados.

Con información de El Unversal.