Así fue el cierre de campaña de Mario Zamora y Rubén Rocha en Ahome, Sinaloa

Sinaloa.- Este domingo se llevó a cabo el cierre de campañas políticas en el municipio de Ahome, donde los candidatos a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum por la coalición PRI, PAN y PRD, y Rubén Rocha Moya, por Morena-PAS, realizaron grandes eventos con militantes y simpatizantes.

Cierre de campaña Mario Zamora

El evento de Mario Zamora rompió récord de asistencia en mitin en Ahome. El cierre de campaña de los candidatos de la coalición "Va por Sinaloa" estuvo lleno de energía y banderas rojas, azules y amarillas ondeando por miles de ciudadanos, militantes y simpatizantes.

En el festejo Mario Zamora estuvo acompañado por su esposa Wendy Ibarra, Marcos Osuna, candidato a la alcaldía de Ahome; Dulce Ruiz, Liliana Acuña, Bernandino Antelo, Ariel Aguilar para diputados locales y Agustín Peña para diputado federal.

Esta es una clara demostración de lo que quiere la gente de Ahome, de lo que quiere la gente de Sinaloa. No tengo palabras para agradecer lo que hoy... No tengo palabras para agradecer lo que hoy siento. Hoy la persona más importante que está aquí son ustedes. Ustedes son los que valen. Ustedes son los verdaderos ganadores".

El candidato a gobernador de Sinaloa conmocionado bajó del templete en el que se encontraba para tener un acercamiento con los asistentes al cierre de campaña, quienes reiteraron su apoyo y voto por él. Zamora Gastélum explicó que tanto él como los candidatos de la coalición piden que los contraten como sus empleados.

"Pedir que nos contraten como sus empleados. Esa es la evolución del siglo XXI. Ya no más 'El señor Gobernador'. Ya no más 'El Señor Presidente'. Ya no más el poder solo por el poder. Yo comparto y coincido con lo que nos han dicho muchas veces "antes que nada y primero que nadie, primero los que menos tienen", pero los que menos tienen, nos tienen a nosotros".

Mario Zamora bajó del templete para saludar a los asistentes | Foto: Cortesía

Mario Zamora Gastélum se disculpó con la ciudadanía porque solo quedan unos días para que se acaben las campañas y no logró visitar algunas comunidades. "Le mandé una carta al INE, donde le pedí que nos diera seis meses más para hacer campaña. Nos la hemos pasado a todo dar... Traemos todas las ganas, pero hay muchos lugares donde no alcancé a ir. Se nos acabó el tiempo". Sin embargo, se comprometió a visitarlas cuando sea gobernador de Sinaloa.

Cierre de campaña de Rubén Rocha Moya

Esta tarde también se realizó el cierre de campaña de los candidatos de la alianza Morena-PAS en Ahome: Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa; Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía de Ahome; candidatos a diputados locales Juana Minerva Vazquez, César Guerrero, Elizabeth Chia, Cecilia Covarrubias.

Los acompañaron Tomás Saucedo Carreño, ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Sinaloa; Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente estatal del Partido Sinaloense (PAS); los senadores Imelda Castro Casto y Raúl Elenes Angulo; el Delegado del Comité Ejecutivo de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal.

Durante el evento se observaron sillas vacías | Foto: Cortesía

A través de una transmisión en vivo en Facebook, se observaron a simpatizantes y militantes de Morena y el Partido Sinaloense en el evento político, sin embargo, se pudieron observar algunas sillas vacías.

"Estamos enarbolando un programa todos estos candidatos y candidatas. De cambio profundo, de transformación que eso supone que nosotros somos diferentes a los que han venido gobernando a Sinaloa por más de 90 años. Por eos importa mucho que sean ustedes testigos de lo que aquí decimos", señaló Rocha Moya.

El candidato de Morena-PAS manifestó que van a observar los tres principios del movimiento: no mentir, no traicionar a la gente y no robar. "Porque es el cáncer más letal que sufre los mexicanos y los sinaloenses.