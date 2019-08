Así fue el romance entre Rosario Robles y Carlos Ahumada

Tras el reciente encarcelamiento de Rosario Robles por su implicación en el caso "La estafa maestra", y la detención del empresario Carlos Ahumada por presunto fraude, vuelve a la luz la polémica historia de amor y poder compartida por los dos.

Y es que no es un secreto que la exjefa de gobierno de la CDMX y el empresario argentino fueron amantes años atrás, antes de los videoescándalos de 2004 que terminaron con la fuga de Ahumada a Cuba, donde fue detenido y posteriormente extraditado a México.

La historia de Robles y Ahumada se remonta al año 2001, un 3 de mayo en que ambos se conocieron, según relató la propia Rosario al político Fernando Botero Zea para su libro "Conversaciones en la cantina".

De acuerdo a la propia exfuncionaria, ella y Carlos Ahumada se conocieron luego de que concluyera su periodo como jefa de gobierno interina, que duró de septiembre de 1999 a diciembre del 2000, tras la licencia de Cuauhtémoc Cárdenas para dejar el cargo y contender por la presidencia del país.

Foto: Cuartoscuro

Sin ahondar en detalles sobre cómo fue que se conocieron, Rosario recordó que Ahumada se encontraba casado por aquel entonces, lo cual no fue un impedimento para que un romance surgiera entre ambos.

En el libro "Las amantes del poder" de la autora Sanjuana Martínez, se puede leer un fragmento de una carta que Rosario Robles le escribió al empresario, donde menciona los fuertes sentimientos que lo unen a él y rememora los viajes que hicieron juntos:

"Llegaste tú y contigo llegó otra vez a mis manos la magia, llegaron también las maripositas en el estómago y las luciérnagas que inundaron con su luz nuestro amor. Contigo he vuelto a ser mujes, plena, llena, radiante de amor. Soy muy afortunada, pues me ha tocado aprender que con un poco de audacia los amores imposibles no lo son tanto, por lo menos por algún tiempo".

Foto: Cuartoscuro

En otra parte de la carta, la exfuncionaria se lamentaría por ser una "intrusa" en la vida de Ahumada, pues él se encontraba casado por entonces; esto llegó a causarle dolor y sufrimiento a Rosario, como consta en esta misiva escrita en diciembre de 2002:

"... soy una forastera que se metió sin perimso, cuyo nombre está prohibido, que puede mañana recoger sus maletas y no pasa nada, nada cambia y yo que quisiera llenar de flores tu jardín, bajar las estrellas y decorar con ellas cada uno de los rincones de la casa, traer el sol

y también la luna, sin entender que nada de eso le está permitido a las intrusas".

Para su mala fortuna, o como acaso lo intuían, el fulgor amoroso fue pasajero, pues a finales de marzo de 2004, un nuevo escándalo alcanzaría a la pareja tras la difusión de un video donde aparece Carlos Ahumada entregando grandes cantidades de dinero (a manera de soborno) a René Bejarano, quien por entonces era secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la CDMX en aquel año.

Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, Bejarano admitió haber recibido el dinero, asegurando que sería destinado a las campañas del PRD, el partido del cual Rosario Robles fue dirigente de 2002 a 2003. Además, Robles fue señalada como la responsable de introducir a Ahumada en el círculo de perredistas.

A raíz del escándalo, el empresario argentino huyó a Cuba, donde fue arrestado y luego extraditado a México. Ahumada estaría preso en el Reclusorio Norte de abril 2004 hasta mayo de 2007. Durante ese lapso llegó a se visitado por Robles y su esposa, Cecilia Curza.

Por si no quedaba claro que el romance entre Ahumada y Robles había terminado, el empresario asestó el último golpe contra su examante cuando interpuso una denuncia contrea el PRD y ella por una presunta deuda de 200 millones de pesos en mayo de este año.

El pasado viernes 16 de agosto, Carlos Ahumada fue detenido en el aeropuerto "Jorge Newbery", de Buenos Aires, Argentina, al contar con una orden internacional de arresto en su contra solicitada a la Interpol por la Fiscalía General de la República mexicana.

Foto: Cuartoscuro

En el momento de su detención, Ahumada llevaba consigo 100 mil dólares en efectivo.

Sin embargo, el empresario fue liberado dos días después, este domingo 18 de agosto, debido a que el juez consideró que el caso en su contra era "absurdo", informó el periodista Ciro Gómez Leyva.

Mietras tanto, continúa avanzando el caso contra Rosario Robles, a quien se le acusa de estar implicada en el caso "La estafa maestra", donde más de 400 millones de pesos provenientes de recursos públicos fueron desviados a través de 128 empresas fantasmas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los últimos reportes indican que este domingo la exfuncionaria será trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.