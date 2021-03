Así fue el último adiós de Sylvia Sánchez, esposa de Manlio Fabio Beltrones  

Ciudad de México.- La madrugada del miércoles falleció Sylvia Sánchez de Beltrones esposa del exsenador Manlio Fabio Beltrones, dejando un vació en todas las personas que la conocieron.

Siendo este jueves cuando familiares y amigos le dieron su último adiós en la sala de velación de una conocida funeraria de la Ciudad de México ubicada en la avenida Félix Cuevas con esquina en Gabriel Mancera, lugar donde según lo mencionado por El Universal al menos 200 personas cercanas a la familia Beltrones visitaron el lugar para despedirla.

El evento fue llevado a cabo bajo estrictos mecanismos sanitarios, esto a consecuencia del Covid-19 que tampoco permitió la visita de personas por un tiempo prolongado, según lo mencionado en el evento estuvieron presentes la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovhci, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como otros importantes políticos.

El uso de cubrebocas y el seguimiento de los protocolos sanitarios fue lo que caracterizo a los asistentes que acudieron a despedir a quien fuera la líder de la fundación Beatriz Beltrones que apoya a las mujeres con cáncer.

Pese a que la pandemia no permitió la visita de muchas personas, al lugar no se hicieron esperar la llegada de arreglos florales y coronas como forma de respeto y para dar condolencias a la sensible perdida de la familia.

Pese a que muchas personas no pudieron estar presentes en la despedida de Sylvia Sánchez de Beltrones, muchos ofrecieron sus condolencias a través de redes sociales, así como lo hicieron importantes políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto, Olga Sánchez Cordero, Lilly Téllez, Ana Gabriela Guevara entre otros.