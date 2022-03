Así fue la muerte de "El Mijis" en un accidente automovilístico, según Fiscalías Estatales

Tamaulipas.- Después de semanas de incertidumbre, las Fiscalías de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí concluyeron que el exdiputado Pedro Carrizales Becerra, "El Mijis", murió en un accidente automovilístico tras perder el control e incendiarse el 3 de febrero de 2022.

Mediante un comunicado conjunto, las Fiscalías Estatales dieron a conocer que los restos humanos encontrados dentro de un vehículo accidentado el pasado 3 de febrero corresponden a "El Mijis", quien se reportaba como desaparecido desde el 31 de enero.

Confirman muerte de Pedro Carrizales

Los familiares de Pedro Carrizales confirmaron la trágica noticia luego de que acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Tamaulipas en Ciudad Victoria para recoger el cuerpo del exdiputado, quien quedó calcinado al incendiarse la camioneta en que viajaba.

"Las fiscalías concluyen que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida. Concluye que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos pasando", informó Frida Guerrera, activista feminista y amiga de la familia de "El Mijis", quien leyó un comunicado a nombre de la familia.

La versión contada por la Fiscalía detalló que el accidente en el que falleció "El Mijis" ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 3 de febrero, en un tramo de la carretera federal 2, conocida como La Ribereña, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.

El activista social presuntamente perdió el control de su camioneta al caer en un desnivel, de manera que terminó incendiándose, lo que dificultó el reconocimiento del cuerpo.

Las autoridades no encontraron impactos de bala o indicios de un posible ataque armado contra Pedro Carrizales, al igual que tampoco se encontraron impactos que contribuyeran a la salida de la camioneta del camino.

La camioneta en que viajaba "El Mijis" fue consumida por las llamas tras el accidente. Foto: Especial

La última vez que "El Mijis" fue visto con vida fue el 31 de enero de 2022, al salir en una camioneta roja del hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila, con destino a Monterrey, Nuevo León.

Dos días después, su esposa recibió un audio a través de WhatsApp, en el cual el exdiputado le informaba que había sido detenido por un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gafes, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", le dijo.

Para el 24 de febrero, la esposa aseguró que la ubicación del teléfono de "El Mijis" fue activada en varias ocasiones en Nuevo Laredo, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas continuó investigando.

Familiares de "El Mijis" lo buscaron intesamente desde semanas. Foto: Especial

Durante semanas, familiares de "El Mijis" pidieron agilizar las investigaciones para encontrarlo, pues el trabajo de las autoridades parecía ser insuficiente, hasta que se dio a conocer la versión de su muerte en un accidente automovilístico.

En un principio, dicha versión fue desmentida por los familiares de Carrizales Becerra, hasta que el miércoles 3 de marzo fue confirmada por las Fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Pedro Carrizales se convirtió en diputado de San Luis Potosí en 2018, como parte del "efecto Morena" que llevó a AMLO a la presidencia de México.

Durante su juventud "El Mijis" fue un pandillero, por lo que en 2002 decidió crear el Movimiento Popular Juvenil en San Luis Potosí para ayudar a otros jóvenes pandilleros y chicos en situación de calle a luchar contra la discriminación y reivindicar sus derechos.

La carretera La Ribereña, donde falleció el exdiputado potosino, es conocida por la temible presencia de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, presuntamente vinculado a numerosas desapariciones registradas en esa carretera y en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey.

Con información de EFE.