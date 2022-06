"Así la va a jugar el presidente": Loret de Mola exhibe el "manual" de AMLO para ganar las elecciones

"Lo que nos muestra esta elección es que el presidente y su partido desde luego no le apostaron a presumir resultados de gobierno para atraer el voto, porque no tienen resultados de gobierno; le apostaron a las viejas estrategias electorales que tanto criticaban , y de que les funcionó les funcionó, basta ver cómo el mapa político se tiñó de guinda, de color Morena, Morena va a terminar este año gobernando dos tercios del país", declaró Loret de Mola.

El periodista añadió que el mandatario federal también mandará a todos los gobernadores de Morena a interferir en las elecciones de su estados y hasta otros estados. También se refirió a las presuntas extorsiones con los programas sociales de AMLO , donde los llamados 'siervos de la nación' habrían amenazado a los beneficiarios diciéndoles que si no votan por Morena perderían los apoyos.

Por ello, sostuvo que no hay duda de que para las elecciones de 2024 AMLO recurrirá a la misma estrategia , eligiendo a los candidatos, haciendo campaña desde La Mañera, utilizando el poder del Estado contra sus opositores, mandando a su gabinete a hacer campaña, como la oposición ha señalado que ocurrió en el reciente proceso electoral.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.