"Así no llegarás al poder": exhiben ataques de Fernández Noroña contra AMLO publicados en 2016

"No es por amarrar navajas, pero ahora que es presidente lo barbea", "Muy acertados tus pronósticos", "Quién diría que le Noroña del pasado iba a poner en su lugar al Noroña del presente", fueron algunos de los comentarios de usuarios al citar el tuit.

Este contraste no pasó desapercibido por los usuarios de Twitter, que llamaron "hipócrita" al diputado del PT o incluso le dieron la razón a sus palabras del pasado.

"Oye @lopzobrador_ si las reformas neoliberales no pueden ser modificadas, puedes explicarnos ¿Cómo recuperarás a Pemex y al petróleo?", preguntó.

En otra publicación realizada el mismo 14 de julio de 2016, Noroña cuestionó a López Obrador sobre cómo emprendería el rescate de Pemex y el petróleo, considerando que las reformas neoliberales no pueden modificarse.

Esa no fue la única crítica que el hoy defensor de la 4T publicó en su momento contra López Obrador. En las respuestas al tuit, usuarios se encargaron de recordarle a Fernández Noroña otras publicaciones del mismo tipo.

" Lo peor es que así no llegarás al poder @lopezobrador_. De dejarte pasar, serías un adorno más en la presidencia ", dice el tuit.

Fue un tuit en particular el que llamó la atención de los internautas. En el mensaje, publicado el 14 de julio de 2016, el diputado del Partido del Trabajo le advirtió a AMLO que "así no llegarás al poder", pues se convertiría en "un adorno más en la presidencia" en caso de que se llevara la victoria en las elecciones.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.