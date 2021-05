Así se vive el ambiente antes de iniciar el Conversatorio de Debate con los candidatos a la gubernatura de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con el ajuar completo de su candidato de preferencia a la gubernatura del estado de Sinaloa decenas de simpatizantes se encuentran a los alrededores y a las afueras de las instalaciones del periódico El Debate en la ciudad de Culiacán previo al Conversatorio realizado por esta casa editorial.

El Conservatorio de Ideas y Propuestas 2021 se llevará a cabo a las 11:00 horas de este martes en el que participaran candidatos a la gubernatura de Sinaloa los cuales son Mario Zamora Gastélum de la alianza Va por Sinaloa, Rubén Rocha Moya por Morena-PAS, Rosa Elena Millán, candidata de Fuerza por México y Sergio Torres Félix, del partido Movimiento Ciudadano.

Los simpatizantes bailando, cantando, echando porras, con banderas y propaganda en mano no dudaron en acudir a apoyar a su candidato favorito antes de que diera inicio el Conservatorio de Ideas y Propuestas 2021.

El evento se transmitirá hoy 11 de mayo a través de las cuentas de periodico El Debate: en YouTube (ElDebateNoticias), Facebook (PerdiodicoElDebate) y Twitter (@ELDEBATE) y en nuestra página web www.debate.com.mx.

Los moredadores de este Conservatorio serán Francisco Castro y Lucía Mimiaga, ambos editores de El Debate.

