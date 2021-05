Así se vive el cierre de campaña de Mario Zamora en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Este domingo 30 de mayo el candidato a la gubernatura por la coalición va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, organizó su cierre de campaña desde Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

El evento se llevó a cabo ante un copioso público, donde se pudieron ver cientos de personas que ambientaban el sitio con porras y un gran ambiente al ritmo de la música de grupos de distintos géneros musicales.

En Los Mochis, se observador seguidores de los tres partidos que comopnen la alianza Va por Sinaloa, con mayor presencia del tricolor, seguido por el Acción Nacional y finalmente por personas con los color de la Revolución Democrática.

Hasta el momento en que fue redactaba esta nota Mario Zamora, candidato de la coalición PRI, PAN, PRD, aún no salía a emitir su mensaje de fin de campaña, sin embargo se espera que destaque algunas de sus propuestas ya dadas a conocer.

Propuestas

En su cierre de campaña desde salón El Pedregal, en Escuinapa, Sinaloa, Mario Zamora se comprometió entre otras cosas a solucionar los problemas de agua en los siguientes seis años.

“A qué vengo a comprometerme con ustedes, que en los próximos 6 años vamos a resolver el problema del agua, porque no se vale que la gente del sur no tenga agua, hay que buscar distintas alternativas, yo espero que el presidente de todos los mexicanos cumpla con su compromiso de terminar la presa Santa María en los próximos tres años, porque a mí me gusta sacar cuentas y si en el presupuesto solo destinan mil millones como fue este año, nos va a tomar 30 años terminar esa presa”, dijo el candidato a la gubernatura.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa afirmó en días pasados que, en caso de ganar el próximo 6 de junio, su gobierno dará prioridad a las demandas de los trabajadores, por lo que ya no deberán hacer plantones a modo de protesta.

Otro rubro que abordó Mario Zamora fue el sector hotelero. Durante una reunión con dueños del gremio en Mazatlán, Sinaloa, el candidato dijo que su gobierno dará prioridad a fortalecer el sector turístico para mejorar la economía.