Así se vivió el registro de Paquita la del Barrio como precandidata a diputada en Veracruz

Veracruz.- La reconocida cantante mexicana, autora de éxitos tales como "Rata de dos Patas", "Tres veces te engañé", y "Azul celeste", Paquita del Barrio, fue la noticia el día de ayer al ser lanzada como precandidata a diputada local por el Distrito de Misantla, Veracruz.

Durante el evento conformado por integrantes del partido Movimiento Ciudadano y entre lágrimas, la veracruzana de 73 años de edad, les pidió que no la juzguen por su decisión.

En conferencia de prensa en Xalapa el partido definió como “un honor que una mujer de lucha como Francisca Viveros, Paquita la del Barrio, haya aceptado la invitación del Movimiento Ciudadano para contender, y sea hoy precandidata registrada para competir por el distrito local de Misantla”.

Ha demostrado el cariño que le tiene a su tierra donde ha generado fuentes de empleo como empresaria y gestionado obras como la que lleva a Alto Lucero, su lugar de origen, resaltó mla dirigencia.

Paquita la del Barrio durante su nombramiento.

Por su parte, entre lágrimas, la cantante veracruzana de 73 años manifestó que si se decidió a participar es por amor a su pueblo.

La elección de Paquita la del Barrio para diputación ha causado diferentes comentarios, entre ellos, que si ganara se dirigiría a sus compañeros en el Congreso del Estado de Veracruz con una de sus canciones más famosas, "Me estás oyendo inútil".

Antes de su elección, días antes del domingo 24 de enero, cuando comenzaron los registros de candidatos la cantante sonaba para integrar las listas, pero sus motivos para incurrir fueron dados a conocer ante el público.

Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé qué hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto, comentó.

Luego de su breve mensaje, mariachis interpretaron canciones populares mexicanas y canciones de la artista como Tres veces te engañé.