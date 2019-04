Así será el sistema aeroportuario tras cancelación del NAIM

Ciudad de México.- El Aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ está bien planeado y concebido; es racional, eficaz y austero. Se trata de una alternativa al proyecto corrupto de Texcoco, que hubiera significado el lucro de los terrenos de los aeropuertos cerrados por interferencia aérea, además de una inversión pública muy costosa, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa matutina, el mandatario y autoridades dieron a conocer detalles sobre el sistema aeroportuario que se conformará por el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar Santa Lucía.

Anunció que el próximo lunes 29 de abril presentará el proyecto de este último y su construcción comenzará en junio, una vez que estén completos los requerimientos, incluido el análisis de impacto ambiental.

El jefe del Ejecutivo informó que los habitantes de la zona ya fueron consultados y aceptaron la ejecución de la obra.

El @AICM_mx tendrá una tercera terminal donde actualmente se encuentra el hangar presidencial.



El Aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía ✈️ quedará terminado en junio del 2021 — con un presupuesto de 68 mil mdp.



Será un aeropuerto austero.https://t.co/JWmt6nwsOU — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 26, 2019

El desarrollo del proyecto fue asignado al cuerpo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El general ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, director de la Escuela Militar de Ingenieros, será el responsable de la obra, quien explicó que se trata de un diseño austero, eficiente y funcional en su organización y circulación de los flujos óptimos de pasajeros, carga, aeronaves y vehículos.

Será sustentable y respetuoso con su entorno; inclusivo y seguro; fácil de construir por su propuesta arquitectónica con base en la selección de materiales nacionales y con un diseño de construcción eficiente y responsable para adaptarnos al futuro crecimiento de la demanda aeroportuaria.

El ingeniero Javier Jiménez Espriú explicó que la cancelación del aeropuerto en Texcoco se fundamenta en motivos de carácter ambiental, urbano, social, técnico y de planeación; aspectos económicos, financieros y jurídicos.

El responsable del Plan de Recuperación Integral del Lago de Texcoco, Iñaki Echeverría, detalló que en su lugar se construirá uno de los parques urbanos más grandes del mundo al recuperar 12 mil 500 hectáreas de terreno.

Los involucrados, como es natural, no están contentos. Nunca hicieron una obra en el costo que originalmente estimaron. Siempre salía al doble o al triple de lo que decían inicialmente, dijo el presidente.

El presidente anunció que solicitará buscar la cancelación de forma legal del contrato de compra que ganó la empresa Bio Pappel Scribe con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

“Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia.

Foto: Cortesía

Nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa que no quede ninguna duda de nuestra integridad. Es ser y parecer. Y esto aplica en todo. (…) Incluso hablando con Miguel para que, si legalmente no es posible, que él renuncie a su derecho y que me ayude en eso para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, afirmó.

Anunció que este día iniciará operaciones la primera coordinación territorial de la Guardia Nacional —de un total de 266 que habrá en todo el país— en Minatitlán, Veracruz.

Por la tarde el mandatario estará en este municipio acompañado de integrantes del Gabinete de Seguridad.

“Tendrá el número de elementos suficientes con mando único. Ya llevamos tiempo trabajando en esto, pero esperábamos las reformas a la Constitución. Ahora podemos actuar legalmente, aun cuando faltan las leyes secundarias”, acotó.

El presidente expresó que espera el pronto avance de la aprobación de las leyes secundarias y de la Ley de Austeridad.