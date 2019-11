Asilo a Evo Morales dará respiro al Gobierno de AMLO

Sinaloa.- El asilo político otorgado por el Gobierno mexicano al depuesto y ahora expresidente de Bolivia Evo Morales es un elemento que podría ayudar a desviar la mirada por un momento de los serios problemas que se viven en México, además de una estrategia que podría significar un respiro al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con este ofrecimiento evita más tensiones en el país sudamericano.

En lo anterior coincidieron los doctores en Ciencia Política Fernando Barrientos del Monte, del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, y Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México) en entrevista con EL DEBATE.

Sin embargo, ambos politólogos coinciden en que la Administración lopezobradorista no debe perder de vista la situación de inconformidad que impera en la población por problemas como la situación de inseguridad nacional que generó la matanza de niños y mujeres en Sonora, ni la fallida estrategia para enfrentar el crimen organizado que reventó en Culiacán el mes pasado, o el descontento que impera entre los militares por haberlos involucrado en esta fallida estrategia de seguridad.

¿Es o no un golpe de Estado?

Fernando Barrientos del Monte, doctor en Ciencia Política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia, Italia, afirma que el caso de Bolivia no constituye un golpe de Estado, como el propio canciller Marcelo Ebrard lo afirma, sino más bien es una crisis constitucional y un vacío de poder configurados a partir de una serie de eventos que terminaron con la renuncia obligada de Evo Morales: «Pero no puede considerarse un golpe de Estado porque no hay, para empezar, una cúpula militar que haya tomado el poder, la cadena de mando se ha ido diluyendo, han ido renunciando aquellos que debían tomar el poder, lo que ha generado una crisis constitucional y un vacío de poder», explicó.

En entrevista telefónica, el también internacionalista por la Universidad de Bolonia, Italia, explicó que, aunque existieron elementos para que pudiera considerarse un golpe de Estado, este nunca se configuró: «Fue más bien una presión de la oposición y de la gente ante un fraude electoral, que en realidad el problema no fue el fraude, sino una serie de elementos entre los cuales el fraude está ahí, esto en referencia a que Evo Morales hace una Constitución con su partido, y esta pone límites al poder, y el poder a la presidencia, y la presidencia decía que no podría haber más que un periodo de elección, y termina siendo otro, eso terminó siendo el fraude», añadió.

La volatilidad generada por Evo

Por su parte, Rodrigo Salazar Elena, quien se tituló como doctor en Ciencia Política con la tesis titulada «Los efectos de la reelección presidencial inmediata en América Latina», calificó de bastante volátil la situación en Bolivia debido a una acumulación de manipulaciones hecha por Evo Morales para perpetuarse en el poder, cuando la Constitución boliviana solo permite una reelección para un periodo inmediato, pero el hoy depuesto presidente buscaba su tercera reelección para encabezar un cuarto mandato.

Recordó que, para presentarse a esta última reelección, primero convocaron a un referéndum en el que se preguntó a la población si estaba de acuerdo en que Evo buscara otra vez la reelección, pero esa posibilidad fue rechazada.

A raíz de eso, Morales pidió al Tribunal Constitucional, plagado de incondicionales, que declarara inconstitucional la prohibición (de una nueva reelección) bajo la idea de que se violaban sus derechos, y el Tribunal obedeció, por lo que —afirma— el hecho de que se presentara a reelección ya era de bastante dudosa legalidad, porque violaba su propia Constitución y el resultado del plebiscito al que él convocó.

En Bolivia, quien queda en primer lugar en una elección constitucional necesita una ventaja mayor al 10 por ciento, de lo contrario tiene que irse a una segunda vuelta, pero había estudios que anticipaban la derrota de Evo Morales en una segunda vuelta, por lo que las autoridades electorales, afines a él, previeron que tal vez no llegaría al umbral del 10 por ciento, y ocurrió lo que ya el mundo conoce: la transmisión de los resultados se interrumpió durante 24 horas, y al regresar resultó que Evo ya tenía una ventaja mayor al 10 por ciento.

Así descansaba Evo en Bolivia antes de ser auxiliado por México. Foto: EFE

«Después de tres semanas de movilizaciones en Bolivia, la OEA en su dictamen encuentra irregularidades en la elección y recomienda declararla nula, incluso sugiere convocar a nuevas elecciones. Evo Morales acepta, pero los protestantes empezaron a pedir su renuncia en las calles, entre ellos opositores, manifestantes, la Confederación Obrera Boliviana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, todos con la misma demanda de renuncia, pues señalaron que una nueva elección con Evo como Presidente ya no sería confiable luego de la manipulación que detectó la OEA», recordó Salazar Elena.

Oportunidad de respiro para México

Más allá de si se trata de un golpe de Estado o no, para el politólogo Rodrigo Salazar el ofrecimiento de asilo por parte del Gobierno mexicano es muy importante, porque independientemente de estar apoyando a Evo Morales como persona, el Gobierno está ayudando a sacar de una crisis profunda a Bolivia, y en ese sentido está tratando de evitar también mayores conflictos.

El académico admite que este escenario le da un poco de aire y un respiro al Gobierno de López Obrador en momentos muy difíciles, pues no solo hay reclamos por la creciente violencia y la serie de matanzas en México, sino además por las discusiones del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Congreso de la Unión y las críticas por el estancamiento de la economía.

El Tribunal Constitucional avaló ayer a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Foto: EFE

Pero insiste al mencionar que el asilo a Evo es muy oportuno porque, de haber permanecido en Bolivia, en su base, en la provincia de Chapare, donde se formó como líder, habría sido objeto de presiones por sus propios seguidores más radicales para responder, y de alguna forma intentar recuperar el poder: «Creo que lo mejor habría sido no hacer fraude, pero ya lo hizo. Y aunque podríamos ponerle el calificativo de dictador, tampoco es comparable con el venezolano Nicolás Maduro o el nicaragüense Daniel Ortega, quienes tienen las manos manchadas de sangre y han cometido severas violaciones a los derechos humanos y han sido señalados de crímenes de lesa humanidad, acciones a las que no llegó Evo».

Impacto frente al Gobierno de Trump

Sobre si esta decisión diplomática podría tener costos para México frente a Estados Unidos, el investigador de Flacso recordó que luego de la reacción de respaldo de Donald Trump al Gobierno de López Obrador tras el asesinato de personas estadounidenses en Sonora, un hecho que califica de mayor gravedad que el asilo, no visualiza un conflicto: «Trump está feliz de la vida con el Gobierno mexicano haciéndole de agente migratorio. Creo que mientras Andrés Manuel tenga a la Guardia Nacional cazando migrantes centroamericanos en tránsito a Estados Unidos, Trump será muy paciente con él, no va a arriesgar esta “border patrol” del sur en que se ha convertido la Guardia Nacional por ponerse “roñoso” con Evo Morales y criticar al Gobierno de México», consideró.

Barrientos del Monte coincide en que el ofrecimiento mexicano al depuesto presidente boliviano es, más allá de las valoraciones del contexto, un acierto político, un elemento que le permite a la federación desviar la atención de los problemas urgentes por los que atraviesa México: «Pero como todo problema, tiene un momento, y en el caso del asilo, su momento es ahora. Cuando se desinfle el tema Evo Morales, los problemas al interior del país seguirán ahí, por lo que es un buen momento para que López Obrador y su equipo repiensen en generar su estrategia», sugirió Barrientos.

Salazar Elena reconoce que esta decisión ha generado posiciones encontradas entre un sector cercano al lopezobradorismo que avala el asilo político, mientras otro sector de la oposición, mayormente panista, está en contra, pero insiste en afirmar que la decisión es acertada.

La OEA detectó fraude en elección

Con la finalidad de verificar la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales del 20 de octubre en Bolivia, el 31 del mismo mes llegó un amplio equipo de especialistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para realizar una especie de auditoría al proceso de conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, acciones que empezaron el 1 de noviembre.

Entre las irregularidades señaladas está la falsificación de firmas y la alteración física de actas, una cadena de custodia deficiente y fallas graves de seguridad en los sistemas TREP (Transmisión de Resultados Electorales) como del cómputo final. También confirmaron una clara manipulación del sistema TREP que afectó los resultados y que haría imposible una ventaja mayor al 10 por ciento para Evo Morales sobre su competidor, el expresidente Carlos Mesa.

¿Gobierno ilegítimo? La segunda vicepresidenta del Senado, la derechista Jeanine Áñez, se proclamó presidenta de Bolivia, ayer, ante un Congreso sin cuórum.

Llegada a México.- Evo Morales llegó este martes por la mañana a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El Gobierno le dará apoyo y protección.