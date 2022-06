Asistencia de AMLO a la Cumbre de las Américas depende de USA: Ebrard

México.- A nada de que dé comienzo la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles, California, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, hizo hincapié, de nueva cuenta, que la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta depende totalmente del gobierno de Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano ha insistido en que si el presidente Joe Biden no invita a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en el territorio estadounidense, él no asistirá personalmente al evento.

“Si invita a todos los países (de la región), pues el presidente ahí va a estar, si no, pues ya dijo su posición. Vamos a ver qué resuelve Estados Unidos, ya ahora sí que la pelota está de su lado”, remarcó el canciller.

En este sentido, Ebrard estimó que no falta mucho para que la administración de Biden dé a conocer si excluirá a algunos países del evento que tendrá lugar del 6 al 10 de junio del año en curso: "creo que para el lunes ya sabremos, pero México ya está listo y preparado", señaló.

Luego de su participación en el Encuentro de Diplomacia Indígena, el funcionario informó que la delegación mexicana que asistirá a la Cumbre ya se encuentra conformada, en tanto que los documentos y propuestas que se llevarán a la misma está ya muy avanzados.

Al cuestionarle sobre si el presidente López Obrador acudirá en persona, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que, a estas alturas, es una decisión que únicamente compete a Estados Unidos, remarcando que México no estaría de acuerdo con la exclusión de alguno de los países que integran al continente americano.

En este marco, Ebrard Casaubón dejó en claro que no se trata de un tema ideológico o de si se está a favor de una nación o de otra "sino que nunca en las cumbres se ha aceptado que un país diga ‘tú no’, que no vaya otro país, por ejemplo el anfitrión que diga no va a ir algún país. Entonces ese es el tema, pero ya está en la cancha de ellos, yo espero que tomen una decisión pronto. Por nuestra parte ya estamos listos".

Te recomendamos leer:

Ante la insistencia del gobierno de México, al que se la han unido algunos países latinoamericanos, en que el gobierno de Estados Unidos invite a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pese a que estos se caracterizan por tener regímenes autócratas, la administración Biden ha dejado en claro que, pase lo que pase, la relación entre los dos países vecinos no se dañará.