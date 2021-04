Aspirantes a la gubernatura de Sinaloa activos en campañas digitales

Sinaloa.- Del 10 al 17 de abril, las y los candidatos (as) a gobernar Sinaloa muestran sus actividades con la ciudadanía a través de fotos y videos en redes sociales donde ilustran las visitas a domicilio y las reuniones que tuvieron con sus seguidores y la prensa.

Este modo de hace campaña política de modo digital ha sido utilizado por los ocho aspirantes a gobernar el estado:

Rosa Elana Millán

Gloria González

Sergio Torres Félix

Rubén Rocha Moya

Mario Zamora Gastélum

Yolanda Cabrera

Tomás Saucedo Carreño

Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda

Analíticas de los candidatos

Apoyo

A las 8:30 a. m., Rosa agradece a su familia por acompañarla y ofrece ayudar a las familias sinaloenses con una imagen.

Visitas a domicilio

Cerca de las 11:04 a. m., Gloria anunciaba su recorrido casa por casa en colonias de Culiacán.

Conferencia

Para las 9:18 a. m., Sergio da un discurso de campaña en un conocido restaurante sobre las necesidades de Sinaloa.

Campaña

A las 12:13, al pie de las fotos, Rubén promete combatir la violencia de género en el estado de Sinaloa.

Visitas a domicilio

Después de las 11:00 p. m., el candidato Mario compartió su visita a los hogares del municipio de Guasave.

Recorrido comunitario

A las 18:47 pm Yolanda compartía su visita a la comunidad de Las Arénitas acompañando a Gaby Moreno.

Tomás no realizó ningún posteo en los días analizados

Ricardo no realizó ningún posteo en los días analizados

Interacciones totales de los siete candidatos: 444 K

Posteos por candidato.

Interacciones de los candidatos en el lapso del 10 al 17 de abril.

Nota metodológica

Los datos fueron recabadosdesde CrowdTangle, herramienta de Facebook que permite analizar y seguir el contenido público en los medios sociales.

El periodo de tiempo analizado comprende del 10 al 17 de abril, con un corte de información para todos los candidatos hasta la 13:00 p.m. excepto para Yolanda Cabrera cuyos parametros se midieron hasta las 11:59 p.m de ese día, al igual que las gráficas de interacciones y el número de posteos.

En los días analizados por Debate, los candidatos Tomás Saucedo y Ricardo Arnulfo Mendoza no realizaron posteos, por lo tanto no fue posible analizar su actividad e interacción con sus seguidores en la red social Facebook,. Sin embargo, ya es posible medirlos a través de Crowdtangle pues poseen una página y no sólo cuentas personales.