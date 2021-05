Atacan a balazos a brigadistas de candidato del PRI en Campeche

Campeche.- Un grupo de brigadistas campaña que acompaña a Viridiana Suárez, esposa del candidato a la alcaldía del municipio de Carmen, Campeche Óscar Rosas Gonzáles de la coalición "Va x Campeche" conformada por PRI, PAN y PRD , esto luego de que una persona en una motocicleta disparara contra la camioneta en la que viajaban los simpatizantes.

De acuerdo con lo mencionado por Rosas Gonzáles en un video publicado en sus redes sociales, el ataque ocurrió en la colonia Santa Rita sobre la calle Constelación cerca de las 9:30 horas por lo que lamentó que en este proceso electoral ocurran este tipo de atentados tras recordar que en sus anteriores participaciones han transitado en una vía de tranquilidad y respeto.

Uno de los integrantes de campaña, mencionó que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron al menos cuatro disparos de arma de fuego en contra de la camioneta en la que viajaba la esposa del candidato.

"Ibamos con emoción, cuando se nos atravesó una moto con dos personas a bordo, yo pensé que querían las camisas, las gorras, como es costumbre, cuando de repente veo a una persona a mi izquierda que sacó una pistola plateada, la verdad ya o vi más, el temor, la incertidumbre, pensar en mis hijos, agaché la cabeza y me advirtió que este era el primer aviso y que mandaba saludos a Pablo Gutiérrez Lazarus, después escuché las detonaciones", narró el simpatizante.

Otra de las brigadistas que se encontraba en el momento de los hechos narró que "estaba caminando; me dirigí al coordinador de avanzada, entonces me acerqué, pero no me escuchaba por la música, entonces vi cuando se acercó el de la moto, vi que sacó la pistola y le apuntó, después disparó”.

Tras el ataque, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, condenó los hechos y pidió a las autoridades federales que garanticen la seguridad de los candidatos, así como de cada uno de sus familiares y todos lo ciudadanos.

"Condenamos el ataque armado en contra de la esposa de nuestro candidato a la alcaldía de Carmen, Óscar Rosas Gonzáles. Hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales para que se garantice la seguridad de todos los contendientes, de sus familias y de todos los ciudadanos", escribió Moreno en Twitter.