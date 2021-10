Atacan a balazos a colaboradoras de Félix Salgado Macedonio en Chilpancingo, Guerrero

El morenista detalló que sus colaboradores no sufrieron heridas de gravedad y se encuentran fuera de peligro mientras son atendidas en un hospital de Chilpancingo.

Fue allí donde el ex candidato a la gubernatura de Guerrero realizó una reunión con sus colaboradores, tras la cual dos de las asistentes, llamadas Hilda y Nayeli, salieron del lugar y fueron atacadas a balazos cuando se disponían a abordar un vehículo.

De acuerdo con medios locales, el ataque armado tuvo lugar a las 10:40 de la noche del pasado viernes sobre la calle Lázaro Cárdenas, frente a la ex casa de campaña de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda , y actual oficina de gestión de su padre, Félix Salgado Macedonio .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.